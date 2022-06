Yina Calderón arremetió contra Yeferson Cossio por publicidad que le hizo a Epa Colombia

Yina Calderón se ha ubicado en el centro de distintas polémicas en redes sociales, debido a peleas, discusiones y contenidos que suele protagonizar. La empresaria de fajas ha tenido pleitos con La Liendra, con Manuela Gómez y con Epa Colombia, al punto en que ha declarado que no siente afinidad ni buena energía de ellos.

Recientemente, la ex Protagonista de Nuestra Tele 2013 llamó la atención de sus fieles seguidores de Instagram, luego de utilizar las historias de su cuenta oficial para referirse a un contenido publicitario que salió semanas atrás en las plataformas digitales. Se trataba de unos clips que grabó Yeferson Cossio para dar a conocer los productos capilares de Epa Colombia.

De acuerdo con lo que se puede detallar en el video que subió Calderón, su interés no es ser amiga de la emprendedora de queratinas, pero tampoco ver cómo la “perjudican” los demás con algunos negocios. La joven afirmó que discrepaba con el tipo de publicidad que le había hecho el influencer a la colombiana a través de las redes sociales.

Epa Colombia contrató a Yéferson Cossio y lo puso a publicitar sus queratinas - Foto: Instagram: Yeferson Cossio/Epa Colombia

Según explicó la creadora de ‘Se armó la gorda’, su incomodidad estaba ligada con “la mala publicidad” que había hecho el paisa, quien recordó la muerte de su padre, ya que cobraba bastante caro y el contenido no reflejaba la finalidad de dichos productos para el pelo.

Calderón no dudó en lanzar pullas y afirmar que esto no ayudaba a la empresa de Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de Epa Colombia, pues terminaba de hacerla caer.

“Les juro que, en cuanto a Epa, ella no va a ser mi amiga, vuelvo lo repito, pero ya no le tengo rabia, no nenes, ya me pasó esa etapa. Yo lo que sí estaba diciendo es que no me parece que Cossio, con nombre propio, Yeferson Cossio, que cobra tan caro por una publicidad… porque la mayoría de productos que promociona no es porque sean buenos o le gusten, sino porque a él le pagan mucho dinero, le haga una publicidad tan mala” (sic), dijo la polémica colombiana en un video grabado tipo selfi.

No obstante, Yina Calderón aseguró que al ver que la empresa de Epa Colombia estaba pasando un momento complicado, el joven pudo ayudarla haciendo una publicidad mucho mejor y no el resultado que montó en sus historias.

“En vez de ayudarle con la queratina de la pobre, que por cierto está bien así (gesto con la mano hacia abajo), antes se la pone más así (repite el gesto). No, nenes, eso es lo que me parece que no está bien”, agregó con un tono indignado.

En sus declaraciones, la empresaria puntualizó que esa publicidad parecía era “publicidad de la venganza”, indicando que, si buscaban que a las empresas les fuera mal, lo que tenían que hacer era pedirle este servicio a Cossio.

“Esa publicidad no. Si ustedes quieren que su empresa quiebre, páguele a Yeferson Cossio. Pagar publicidad no tiene nada de malo”, concluyó la exprotagonista, centrándose en que Epa Colombia está en su derecho de mover su empresa de la forma que sea.

Por último, Calderón señaló que su colega debería dejar de pagar publicidad y debería centrarse en mejorar el tema de inversión de los productos, ya que al dar estas sumas de dinero a influencers famosos lo que hacía era perjudicarse más.

“Se pone a pagarle y pum, masacre en Texas”, dijo en el contenido, haciendo un gesto con la mano en el cuello.

Por el momento, ni Yeferson Cossio ni Epa Colombia se han pronunciado al respecto de la opinión de la joven creadora de fajas. De igual manera, se desconoce cuál fue el precio que pagó la empresaria de queratinas para esta publicidad.