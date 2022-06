Yéferson Cossio prometió regalar millonaria suma de dinero a sus seguidores en Instagram

El creador de contenido antioqueño Yéferson Cossio decidió que premiará a sus seguidores, en agradecimiento por el apoyo que estos le dan con el material que él sube en sus redes sociales.

El influencer aprovechó su más reciente dinámica de preguntas para anunciar que tiene planeado repartir entre sus seguidores una elevada suma de dinero, una vez llegue a los diez millones de seguidores.

En estos momentos, el influencer cuenta con 9′375.312 de seguidores en su cuenta en Instagram.

“Apenas llegue a los 10 millones en Instagram, pues ya casi, ese día les voy a regalar, obviamente a mis seguidores de Instagram, uno 400 o 500 millones de pesos, pues a la final todo lo que he conseguido es por ustedes, entonces ese día lo hago”, prometió el joven.

Cabe recordar que el creador de contenido informó recientemente a sus seguidores, mediante la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, que la relación con la también creadora de contenido Jennifer Muriel llegó a su final hace un mes.

El joven influencer aseguró que le habían preguntado en varias oportunidades por qué ya no salía con ella en las historias y qué había pasado entre los dos. “Yo les devuelvo la pregunta, ¿a ustedes por qué les importa tanto que yo tenga o no novia o saber qué pasó con ella?, pues si quieren saber yo no tengo novia hace como un mes”, dijo.

Cossio afirmó que si bien la relación terminó, se llevan bien, aunque hablan muy poco. “No nos hablamos mucho, pero tenemos una buena relación, tenemos hijos, bueno, los perros y nos la llevamos bien ahora”, dijo.

Luego aseguró que decidió hablar porque siempre le preguntaban por ella y porque también se enteró de que ella habría confirmado la ruptura, pero que no estaba dispuesto a contar su vida privada en las redes.

“No quiero que me pregunten más por eso, no quiero hablar sobre mi vida privada y es todo lo que voy a decir”, afirmó.

El video también habría surgido luego de que en sus historias de Instagram se publicara el mensaje “Jenn, te extraño mucho”, historia que luego fue eliminada por el creador de contenido.

Minutos después, decidió salir a aclarar que le dio el celular a uno de sus amigos para tomar una foto y este decidió publicar eso en sus redes sociales.

“No fui yo, presté mi teléfono y publicaron eso, la historia la vieron 12.000 personas”, dijo molesto mientras mostraba a los amigos que le habrían jugado una broma.

Si bien aclaró que no había sido él, muchos no le creyeron. “Yef, diga la verdad que fue usted el que subió la historia”; “igual todos sabemos que eso es cierto”; “que relación tan tóxica, solo fotos”; “el man no madura y sus amigos no le ayudan tampoco, iguales a él”; “Jenn que se vaya de ahí, que se valore porque es muy hermosa para estar pegada, que consiga alguien mejor que ese”, son algunos de los comentarios que le dijeron.

Hace algunos días, Jennifer Muriel había dado pistas del fin de la relación. Después de varios días en que estuvo inactiva en redes sociales, volvió con una historia dedicada a una de sus mascotas. Sin embargo, el mensaje que escribió la creadora de contenido se robó la atención y comenzó a generar rumores entre sus seguidores.

“Cuando dicen ‘viene algo mejor’ no significa otra persona, también es estabilidad contigo mismo, amor propio, buenos momentos, proyectos, madurez emocional y por, sobre todo, paz mental”, escribió Muriel.

Y bastaron algunos minutos de ser pública esta historia, para que los seguidores manifestaran que la relación con Yéferson Cossio había terminado y que el mensaje de Jenn hablaba indirectamente de encontrarse soltera y tranquila en este momento.