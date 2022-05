Yeferson Cossio: el único que vale la pena para mí es Rodolfo Hernández

Este domingo, 29 de mayo, es el día definitivo para que millones de personas escojan al próximo presidente de Colombia, y pese a que muchos ya tienen definido por qué candidato votarán, algunos otros todavía lo siguen pensando, en un escenario en el que nuevamente hay en juego un cambio de tendencias.

Por primera vez en la historia, el país está ante una clara posibilidad de quedar en manos de un gobierno de izquierda con Gustavo Petro, mientras que la derecha, representada por Federico Gutiérrez, y el centro, con Rodolfo Hernández. Estos tres candidatos son los de mayor intención de voto según los últimos sondeos antes de esta jornada.

Pese a que la mayor parte de la intención de voto está con el candidato del Pacto Histórico, las encuestas también revelaron que es muy difícil que este aspirante logre ganar en primera vuelta, pese a que todo apunta a que será el ganador de esta jornada. Es por esto que tendría que medirse en una nueva jornada con quien quede segundo.

Mantener el ritmo económico con el que viene creciendo el país tras superar la pandemia, reducir las cifras de desempleo, combatir a las disidencias de las Farc y bandas criminales, así como fortalecer la educación y la atención de primera infancia, son algunos de los retos que tendrá, los próximos cuatro años, el sucesor de Iván Duque.

Un grupo de personajes que han sido fundamentales en esta carrera política son los influenciadores, quienes por medio de las redes sociales han mostrado a qué candidatos apoyarán en estas elecciones. Uno de los que no había anunciado su respaldo y que se pronunció en las últimas horas fue Yeferson Cossio.

Durante una entrevista revelada este fin de semana con el podcast Dimelo King, Cossio aseguró que votará por Rodolfo Hernández, destacando que es la opción que necesita Colombia para quedar en manos de una persona íntegra y que no caerá en prácticas corruptas de cara a una eventual presidencia.

Entre las explicaciones dadas por Cossio para justificar su decisión destacó que, según él, fue el único que no le ofreció dinero a cambio de respaldo o publicidad en redes y que, por el contrario, se dedicó a explicarle su programa de gobierno y las intenciones que tiene con Colombia en caso de ser elegido.

“No voy a decir nombres para no meterme en problemas, pero la mayoría de candidatos me contactaron, obviamente por la cantidad de gente que uno puede traer, y todos llegaron a ofrecerme plata. Uno me dijo que eran recursos ilimitados, otro me ofreció no sé qué en Presidencia, un montón de cosas”, dijo este influencer.

Cossio agregó que “otro me ofreció el dinero por adelantado, pues por si no ganaba, para que lo tuviera ahí, aunque no me dijo que no perdía. El único que no me ofreció plata fue Rodolfo, él fue el único que me dijo, vea, venga, siéntese conmigo y escuche qué es lo que yo quiero hacer, escuche mis propuestas”.

“Yo fui hasta la casa de él, aunque primero fue él quien vino hasta mi casa, luego yo viajé hasta Bucaramanga y las propuestas son muy buenas. Al final me puse a pensar que es una persona muy amenazada, porque junto a él me enteré de varias amenazas en su contra y por eso decidí alejarme, pero es el único que para mi vale la pena”, dijo Yeferson Cossio.

Ante estas palabras, el equipo de campaña del ingeniero Rodolfo Hernández agradeció las palabras del influencer, destacando que “hace unos meses, el influenciador visitó Bucaramanga y estuvo con el ingeniero y conoció a su familia, su casa, su finca y sus oficinas”.

“Yeferson aseguró que el único ofrecimiento que le había hecho el candidato era conocer su plan de gobierno y que con base en sus propuestas él tomará la decisión de apoyarlo o no, razón que lo llevó a brindarle su apoyo porque para él, “Rodolfo Hernández es el verdadero cambio”.