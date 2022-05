Lo último: las cifras del cierre de los puestos de votación de colombianos en el exterior

En estas elecciones presidenciales, hasta ahora, lo que ha predominado ha sido la incertidumbre. En el país, en términos generales, este 29 de mayo la democracia y la confianza en las elecciones y las instituciones, especialmente la Registraduría, presidida por Alexander Vega, enfrentan una auténtica prueba. Se espera que millones acudan masivamente a las urnas.

Mientras muchos se alistan para salir a votar, en el exterior, sin embargo, las mesas ya están cerradas en muchos países. El proceso electoral se desarrolló entre el 23 y el 29 de mayo de 2022, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. (hora local de cada país). En el mundo, los colombianos han acudido en 110 puestos de votación en la semana (lunes a sábado) y 216 este domingo en 67 países, con aproximadamente 1.119 mesas de lunes a viernes y 2.248 el domingo.

También se desplegó una operación para garantizar el derecho al voto de los residentes en Venezuela en las zonas de frontera. Hay seis puestos de votación en los municipios de Arauca (Arauca), Inírida (Guainía), Maicao (La Guajira), Cúcuta y Villa del Rosario (Norte de Santander), con un potencial electoral de 184.421 ciudadanos. Según la División Política Electoral, DIVIPOLE, dispuesta por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el potencial electoral en el exterior asciende a 972.764 colombianos.

El domingo en la mañana se habían cerrado ya votaciones en Nueva Zelanda (Auckland y Wellington) y Australia (Sídney, Brisbane, Canberra, Melbourne y Perth) sin novedad. Allí votaron 9.271 colombianos. En China votaron 217, cuando el potencial era 811. En Japón, 321. En Filipinas, 66. Y en Nueva Delhi, 23.

¿Cómo votar en Colombia?

En el país, tradicionalmente, el número de votos inválidos es muy alto. Es importante conocer las reglas antes de acercarse a las urnas. En el tarjetón aparecerán ocho casillas con las fotos tanto de candidatos presidenciales como de sus respectivas fórmulas a la Vicepresidencia, sin embargo, solo seis de ellos continúan en la carrera por la Casa de Nariño: Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo, Enrique Gómez y Jhon Milton Rodríguez. No obstante, también saldrán Ingrid Betancourt y Luis Betancourt, aunque sus candidaturas ya fueron retiradas.

Al respecto, el registrador Nacional, Alexander Vega, precisó que los tarjetones que figuren con votos por Betancourt y Pérez serán considerados como voto nulo, pues ambos renunciaron a sus candidaturas.

“La decisión que tomó la Registraduría para no afectar el escrutinio de mesa es que, si salen votos por el candidato Luis Pérez o la candidata Ingrid Betancourt, se computan, se escrutan, y luego el Consejo Nacional determina, de acuerdo a la ley, pasarlo a la casilla de votos nulos. Entonces, les pido la colaboración para que ni los testigos ni los jurados les dé por inventar en la mesa, decir que hay que ponerlos, no. Hay que contar los votos, escrutarlos para poder hacer la transmisión correctamente y no afectar el escrutinio”, explicó el funcionario.

Defensoría despliega más de 3.000 funcionarios en todo el país para las elecciones presidenciales

¿Cómo marcar correctamente el tarjetón?

En primer lugar, es importante señalar que todo tarjetón que registre marcas en dos o más candidatos también será considerado como voto nulo. Lo mismo sucederá si la marca se sale de la casilla seleccionada o si el tarjetón es ingresado a la urna completamente en blanco, es decir, sin que se haya optado por algún candidato o la casilla del voto en blanco.

La forma correcta de votar, entonces, consiste en marcar con una ‘X’ el recuadro del tarjetón en el que aparece el candidato presidencial de preferencia. En ese sentido, la Registraduría recomienda no salirse de la casilla en la que aparece el rostro del candidato, su fórmula vicepresidencial y el logo de su partido o movimiento político.

Aquellos tarjetones con tachones, símbolos o cualquier tipo de marca fuera de las casillas designadas serán considerados como votos no marcados. Lo fundamental es que la intención de voto sea clara y esté reflejada al momento de marcar la tarjeta. En caso de que el elector se equivoque, puede acercarse a los jurados y solicitar uno nuevo para ingresar a la urna solo el que esté correcto.