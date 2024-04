Atención | FMI aprobó nuevo acuerdo de línea de crédito flexible para Colombia por multimillonaria suma

Los giros en el marco de la línea no son escalonados ni están sujetos a condiciones ex post como en los programas regulares respaldados por el FMI.

Este amplio acceso inicial sin condiciones ex post se justifica por los sólidos fundamentos políticos y los marcos de políticas institucionales y el historial sostenido de los países que califican para la LCF, lo que da confianza de que responderán adecuadamente a las dificultades de balanza de pagos que enfrentan están encontrando o podrían encontrar.