Dólar abre más barato en la jornada de este 7 de mayo: la moneda se cotiza en $3.885

La Bolsa de Nueva York desaceleró el martes y abrió tímidamente en verde, en momentos en que los inversores valoran en particular los resultados mixtos obtenidos por el grupo de entretenimiento Disney en el segundo trimestre de su ejercicio.

Up arrow, 100 dollar bills in cash and stock market indicators (money, business, finance, crisis, success, devaluation, inflation) | Foto: Getty Images