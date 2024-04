Impuesto predial en Bogotá con descuento vence este 26 de abril: ¿qué es el chip solicitado y cómo hacer el pago?

Para los propietarios de 13.193 inmuebles que no recibieron su factura o no pueden descargarla porque us predios tienen inconsistencias en la información, está disponible la Feria de Servicios (en la carrera 32 # 22 A-50, edificio Visión), donde serán atendidos para resolver la situación y poder aprovechar el pago con descuento. También se puede pedir una cita para recibir atención presencial en un SuperCADE.