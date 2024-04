Desde Tokio, empresario Mario Hernández propone candidato presidencial para Colombia en 2026: “es estilo Bukele, el que necesitamos”

El empresario Mario Hernández habló con ‘Vicky en SEMANA’. Desde Tokio, capital de Japón, señaló que al estar en un país tan sofisticado le llama la atención lo mucho que “estamos atrasados, mire el per cápita de los asiáticos, el consumo es impresionante. El trabajo, la seguridad. Estuve en Seúl (capital de Corea del Sur) y mire la ventaja que nos cogieron. Después iré a China”.

Hernández refirió inicialmente a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro. El mandatario realizó una declaración sobre el futuro político del “progresismo”, el cual dejó sorprendidos a los asistentes a un evento público que se desarrolló este jueves 25 de abril en el departamento del Cesar. El mandatario colombiano señaló de manera directa, desde el corregimiento Media Luna, en el municipio de San Diego (Cesar), que a su gobierno le quedan dos años, pero insistió en que el “progresismo” debería tener cuatro años más. “En dos años hemos hecho lo que los gobiernos de Colombia hicieron en 10 años y nos quedan dos. Alcalde, nos quedan dos, aunque yo sí creo que el progresismo merece cuatro años más después de estos dos años, porque estas reformas hay que avanzarlas”, sostuvo Petro.

Vea la entrevista con el empresario Mario Hernández:

“Nos quebramos”, dijo Hernández al señalar que seis años más de “progresismo”, dos del presidente Gustavo Petro y cuatro más de otra persona afín a él, serían demoledores para la economía del país. De todas maneras, dijo, las elecciones regionales de octubre de 2023, las marchas del 21 de abril de 2024 y la necesidad del presidente Gustavo Petro de convocar marchas en un día que se suele marchar, como es el primero de mayo, dan cuenta de que, en democracia, el presidente Gustavo Petro no tiene posibilidades de cara a la contienda electoral de 2026.

“Olajá quedemos vacunados”, agregó Hernández al indicar que desea que los colombianos miren cómo está el país para no cometer el mismo error en dos años. En cuanto al pupilo del presidente Gustavo Petro que pudiera aspirar a continuar “el progresismo”, el empresario Mario Hernández indicó que “ya Bolívar no es porque mire la muenda que le dimos en elecciones”. Esto al referirse al excandidato a la Alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar, quien quedó tercero en intención de voto en los comicios de octubre de 2023. A su modo de ver, no hay claro candidato ni de un lado ni del otro.

Sin embargo, desde Tokio, capital de Japón, dejó claro quién es su candidato presidencial. “Claudia López no creo que vaya con Petro, Claudia López se va a lanzar, me imagino. Ojalá fuera un (Germán) Vargas Lleras, el que necesitamos en el país”. Al preguntarle por qué quiere que el exvicepresidente sea candidato, el empresario Mario Hernández respondió: “Es un hombre que ejecuta. Cuando fue vicepresidente, mire las carreteras, mire los aeropuertos, mire toda la ejecución, todo lo que se hace, no deja para el otro día las cosas. Es un poco fuerte, estilo Bukele (Nayib Bukele, presidente de El Salvador), es lo que necesitamos”.

Sobre las personas que lo han postulado a él, Hernández dijo que tiene 82 años de edad, para las elecciones tendría 84. “Yo no estoy preparado para eso”, acentuó. Además, reconoció que le ha golpeado muy duro quedar viudo. Hernández prefirió señalar que el “pelao” Miguel Uribe, senador del Centro Democrático, sería un buen candidato. “Está para eso”. En cuanto a María Fernanda Cabal, senadora que ya ha dicho que quiere ser presidente de Colombia, el empresario dijo que es una mujer muy capaz, tan solo que él prefiere aguardar cómo elegirá el Centro Democrático a su candidato de cara a 2026. De hecho, dijo, esa colectividad llegará fortalecida a la contienda de 2026, al igual que el expresidente Álvaro Uribe, pese al juicio al que fue llamado. “Hemos sido muy desagradecidos con él merece reconocimiento por todo lo que ha trabajado por este país”.

El empresario también aseguró que su empresa ha reportado pérdidas, razón por la cual busca nuevos mercados en Asia. De ahí que, apuntó, “hay que empezar a hacer campaña a ver qué se hace” y lamentar, desde todo punto de vista, como la Presidencia de Colombia actual ha perjudicado su trabajo. Al respecto, dijo que la inseguridad en el país se ha traducido en que menos gente van a los centros comerciales y, por tanto, él vende menos. De igual manera, lamentó que la gente sea asaltada por ladrones en plenos restaurantes. Todo esto, dijo, ha llevado consecuencias negativas a su compañía.

De igual manera, apuntó Hernández, sus empleados le han dicho que entraron al grupo de los arrepentidos, los llamados “petristes”, como dijo el exministro Rudolf Hommes. Según dijo, los colaboradores que le dijeron que votaron por el jefe de Estado le han manifestado su arrepentimiento y le han dejado claro que no lo volvería a depositar su voto por él. “El presidente siempre dice mentiras, se lleva la contraria en todo, nadie lo quiere sacar y lo mejor es que termine su periodo, que le demuestre el país cuál es el cambio para vivir sabroso”.