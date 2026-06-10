Empresario Mario Hernández vaticinó qué pasaría con la economía si Iván Cepeda llega a la Presidencia: “Ojalá no lleguemos allá”

A muy pocos días de que en Colombia se dispute la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, el empresario Mario Hernández habló en El Debate en SEMANA.

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En dicha entrevista, a Hernández se le consultó sobre qué pasaría con la economía en el país en caso de que Cepeda llegue a la Presidencia de la República.

“Muy difícil, muy difícil porque es que ‘los empresarios, que son los ricos, que somos los ricos, que somos no sé qué’. Muy complicado. Entonces, entre más pobres haya, mejor para la izquierda. Lo que ha pasado en Cuba, por ejemplo. Entonces, lo veo muy complicado. Ojalá no lleguemos allá”, dijo Hernández.

Por otra parte, a Hernández se le consultó en El Debate sobre cómo sería una eventual presidencia de la República de Abelardo de la Espriella y de su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

Mario Hernández en entrevista con Jairo Lozano, en El Debate de SEMANA. Foto: Paula López

“Pues la economía del país, el país va a quedar muy endeudado. Un PIB como del 60 y pico por ciento; la plata se ha desmantelado. Falta gente profesional; no va a ser fácil. Tiene un gran reto el doctor Abelardo, pero creo que lo pueden hacer, porque quieren hacerlo. Lo importante es que quiere, no le está importando figurar, tener más, no necesita, sino que lo que quiere es trabajar por su país y dejarle algo a sus hijos”, agregó en El Debate.

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Posteriormente, Hernández dijo cómo podría ser la relación del sector empresarial con un eventual mandato de De la Espriella.

“Buena, porque son conscientes de que un país sin empresarios no es un país. Si no hay empresas, no hay impuestos. Si no hay impuestos, no hay país. Entonces nos necesitan. El sueldo del presidente lo pagamos todos nosotros”, señaló el empresario.

Finalmente, Hernández invitó a todos los colombianos a que salgan a votar el próximo domingo 21 de junio.

“Los invito a todos a votar el 21 de este mes. Después no chillemos, no. Todos a votar. Y yo voy a votar por el tigre y el león”, concluyó el empresario en El Debate.