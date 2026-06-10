“Tenemos que salir a votar contundentemente por Abelardo de la Espriella”: Clemencia Vargas, hija de Germán Vargas Lleras

El Concejo de Bogotá le rindió un homenaje al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien falleció el pasado 8 de mayo. Allí, su hija, Clemencia Vargas, dio un discurso en el que exaltó su legado y envió un mensaje político en medio de las elecciones.

Concejo de Bogotá rindió homenaje a Germán Vargas Lleras

“Nunca será suficiente para agradecer los sacrificios familiares y personales que hizo en nombre de este país. Vamos a salvar su nombre y su legado. Tenemos que salir a votar contundentemente por Abelardo de la Espriella el próximo 21 de junio”, pidió Vargas.

La hija del exvicepresidente hizo un llamado a los “vargalleristas” para que puedan exaltar a Cambio Radical y el legado de Vargas Lleras en medio del momento político que se vive en el país.

“A los que creyeron en su proyecto político y de una u otra forma fueron impactados por su legado, mi llamado es a fortalecer Cambio Radical en nombre de Germán Vargas Lleras y que estemos más unidos que nunca”, pidió Vargas.

La hija del exvicepresidente le pidió a la bancada de Cambio Radical que estén fortalecidos y destacó el papel que han tenido para ser contrapeso del Gobierno nacional.

“Que salga a defender los intereses de los ciudadanos. Debemos fortalecer las bases del partido para recuperar las curules perdidas en estas últimas elecciones. Y que todos tengamos una voz para enfrentar las decisiones que se avecinan”, dijo.

Vargas destacó que los próximos cuatro años serán determinantes para el rumbo del país y que se necesita un liderazgo de unión y que refresque, que deje de dividir.

Clemencia Vargas, hija del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Foto: Juan Carlos Sierra

“Hoy le digo a los vargalleristas, vamos a sacar a Cambio Radical adelante, no vamos a bajar la guardia ni a dejar que se debilite, vamos a revivir las políticas que le quedaron faltando a mi padre, como la modernización del Estado, la reforma a la justicia, la reforma pensional, la de seguridad y la lucha contra la corrupción”, aseguró.

Vargas aclaró que, si bien no es una voz política, tiene vocación de servicio y quiere aportar a esa causa. “Haré lo poquito o mucho que esté a mi alcance para que mi hijo tenga el país que mi papá soñó para él”, mencionó.

La hija del exvicepresidente dijo que es momento de defender la democracia y el legado del “vargallersismo”, a quien ella cree que lo recordarán, especialmente, por la modernización de la infraestructura del país, los programas de vivienda, la lucha contra la corrupción y los grupos armados al margen de la ley.