Germán Vargas Lleras había advertido este escenario político si la izquierda perdía las elecciones: ¿desobediencia civil?

Esta semana, cuando sorpresivamente el excandidato presidencial Iván Cepeda habló de desobediencia civil pacífica si Abelardo De La Espriella no renunciaba a su ciudadanía estadounidense para posesionarse como presidente de Colombia, el próximo 7 de agosto, varios usuarios de las redes sociales desempolvaron una advertencia que había hecho el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, meses antes de morir.

“¿Sabe qué le va a tocar al próximo presidente? ¿Se lo anticipo?“, les dijo Vargas Lleras a los periodistas del medio digital Run Run.

“Muy duro”, afirmó Vargas Lleras.

Germán Vargas Llera y Gustavo Petro. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Colprensa) y (Presidencia)

Y siguió: “Le tocará notificar al señor Gustavo Petro el 7 de agosto que, si para el país, inicia una guerra civil de la cual él será el único responsable. A ese nivel veo yo que vamos a llegar”.

Iván Cepeda, tras sufrir la derrota por parte de De La Espriella, no ha hablado de guerra civil, pero sí anunció que se declarará en desobediencia civil pacífica después del 7 de agosto si el mandatario electo no renuncia a su ciudadanía estadounidense.

Este miércoles, 1 de julio, Cepeda —quien no cuestionó a Gustavo Petro porque tiene nacionalidad italiana— volvió a insistir en su llamado a sus más de 12 millones de electores: “A propósito del anuncio que hice sobre un llamado a la desobediencia civil, hago un par de comentarios sobre las interpretaciones en algunos medios de comunicación y las primeras reacciones del entorno de De La Espriella”.

Abelardo De La Espriella Iván Cepeda Tutela Foto: SEMANA

Y añadió: “Advierto que se deja de lado la esencia del problema: la afrenta a la dignidad nacional. También se busca ignorar el cuestionamiento central. El candidato elegido debe aclarar si es colaborador o agente de un organismo de seguridad e inteligencia estadounidense. La razón de este silencio es obvia. Lo que buscan ignorar es lo que les genera absoluta molestia. Es lo que precisamente quiero destacar: el inmenso peligro para nuestra soberanía”.

Asimismo, añadió Cepeda, “intentan asimilar dos decisiones claramente diferenciadas. De un lado, el pronunciamiento sobre las formalidades del proceso electoral. En esta decisión me ratifico. Y, de otro lado, las obligaciones que genera la ciudadanía estadounidense, que son incompatibles para el ejercicio de la Presidencia en Colombia. Se trata de obligaciones, sobre las cuales ya se pronunciaron 20 exmagistrados en una comunicación pública. Ese es el fondo del problema, que quieren ocultar y eludir. Por eso en este caso, lo reitero, apelar a la desobediencia civil pacífica tiene toda legitimidad”.

Abelardo De La Espriella, resolución del CNE e Iván Cepeda. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: Pantallazo resolución del CNE/FOTO3: SEMANA.

Anunció que, mientras estas situaciones no se aclaren totalmente y sin que De La Espriella renuncie a su condición de ciudadano estadounidense, “no debería posesionarse como presidente”. Y, de hacerlo, “su posesión estará viciada de ser ilegal e ilegítima”.

Pidió, además, cesar toda persecución contra Gustavo Petro y desistir de cualquier intención de extraditarlo a Estados Unidos. “Si estas condiciones no se cumplen, como líder de la oposición no me prestaré a esta violación de nuestra soberanía y emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica, que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional”.

Y llamó a sus electores a que hagan lo propio: “Si no se cumple lo que enuncio, les pido que desconozcan pacíficamente cualquier orden, disposición o mandato de alguien que no responde a la condición de guardián y garante de nuestra Constitución”.