Le encuentran un arma a Yina Calderón en su camioneta; la influenciadora respondió

Yina Calderón vuelve a estar en boca de la opinión pública luego de que se conociera que la camioneta en la que se transporta fuera inmovilizada, debido a que le encontraron un arma en su interior. La empresaria tuvo que salir a dar explicaciones sobre lo ocurrido en la capital de Antioquia y la razón del por qué cargaba este artefacto en su vehículo.

“Bueno qué pasó con mi camioneta, me paró la Policía, los agentes siempre son muy amables conmigo en Medellín yo nunca tengo queja de ellos, cumplen con su trabajo, el Brayan Stiven Villarreal López, más conocido como ya saben, se le bravió a la Policía, entonces me pillaron por ahí un arma, se pegaron de ahí y me la inmovilizaron, esa fue la historia”, cuenta Calderón por medio de sus historias de Instagram.

Acto seguido publicó un mensaje donde dio explicaciones sobre el arma que le encontraron en su poder, según ella, es por seguridad. “Ojo que no tengo armas porque sí, o porque este violentando contra la vida de alguien o quiera hacerlo, mi guardaespaldas se encarga de defender mi seguridad entre el público que me ve y me piden fotos y autógrafos y ya saben que uno nunca sabe, la seguridad es importante, no se usa, ni se ha usado nunca gracias a Dios, pero hoy más que todo las mujeres tenemos que cuidarnos porque estos tiempos están fuertes y muy violentos hacia nosotras. Ya estoy recuperando mi camioneta”, se lee en el texto de Calderón.

Le pillan un arma a la próxima congresista de Colombia, Yina Calderón… qué hacía con una pistola en su camioneta? #medellin #viral #famosos #farandula pic.twitter.com/dEUdmr7oOj — YoSoyÓmicron (@leolemoine) July 11, 2022

Pero ahí no paran las polémicas de Yina Calderón. Es conocido que la excéntrica creadora de contenido tiene una enemistad con Epa Colombia, la cual ha pasado a las redes sociales donde constantemente realizan comentarios cada una sobre la otra. Recientemente, Calderón subió una historia en su cuenta de Instagram donde habló de algunos de los creadores de contenido más conocidos del país, como La Liendra y Lina Tejeiro, entre otros.

En el video, Calderón habló sin tapujos de la enemistad que ha crecido en redes con Epa Colombia y aseguró que su personalidad cambió cuando adquirió dinero. Según ella, se conocieron en un restaurante y la vio como una mujer sencilla y tranquila, “pero cuando ella empieza a ganar dinero se empieza a volver la mujer más hijue#$%& de la vida, ella empieza a volverse no sé, como una mujer como creída, egocéntrica”, afirmó.

Además, dijo que esto no significada que Barrera fuera una mala persona, pero sí quedó muy decepcionada de ver cómo tener dinero la hizo cambiar y además añadió que Epa Colombia fue una de las que sacó provecho de ella haciendo comentarios en su contra en redes sociales. “Epa, yo la conozco, no le da una foto a los niños y los niños son lo más importante del mundo... yo siento que ella no es mala, pero siento que está mal orientada y será clave el día que ella reconozca que la plata no hace un ser humano”, añadió.

Dijo además que trató de ser amiga de Epa Colombia en varias ocasiones, pero que ella no quiso, entonces ahora es ella la que no quiere. Finalmente, se refirió al negocio de la creadora de contenido y aseguró que muchos de los creadores de los influenciadores fingen ser queridos en redes sociales solo para agradarles a sus seguidores, pero que algunos no lo son. “Epa se aprovecha de la buena fe de sus seguidores para comprar queratinas en 3.000 y venderlas 94 veces más caras”, concluyó.