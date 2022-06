“Tendría una novia mamacita”: Yina Calderón tras besarse con otra mujer

Yina Calderón es una de las personalidades más polémicas de la farándula colombiana, tanto por sus peleas con otras celebridades como por sus diversos escándalos, cirugías y líos amorosos.

De hecho, los comentarios en su contra no se hicieron esperar a raíz de un reciente video que se filtró en redes sociales, donde la influencer aparece besando apasionadamente a una mujer. La escena se presentó en una gasolinera, no se sabe si en Colombia, cuando la DJ de guaracha estaba sobre una camioneta.

En ese instante, Calderón, quien se encontraba en compañía de un grupo de amigos, estaba intentando fotografiarse con un hombre; de repente, la mujer le giró la cabeza y empezó a besarla. El momento duró pocos segundos.

“Qué triste tener que vivir en torno a llamar la atención para tener un motivo para vivir”; “Solo en Colombia una vieja de estas es famosa”; “Qué vida más triste la de esa mujer, de verdad vaya forma de llamar la atención”, y “¿Por qué no le cierran todo? Yo no la sigo y por todo lado me la tienen que mostrar”, escribieron algunos internautas al ver la escena.

Ante las críticas, Calderón respondió en sus redes sociales y reclamó a sus detractores:

“Estoy agotada, tuve un fin de semana largo, nos fue muy bien en Guamal, Meta. Pero quiero aclararles una cosa muy importante. Siempre me he caracterizado por ser demasiado sincera con ustedes. Les voy a aclarar la situación. Por ahí salió un video, en una camioneta, en el que yo le estoy dando un beso a una mujer. Les voy a aclarar quién es ella, es amiga mía, se llama Tina. Cantante, una mujer bellísima, una gran persona, parchada como yo, relajada como yo, incluso fue reina de Valledupar”, indicó.

La explicación de la mujer se dio durante la jornada del 28 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Orgullo LGBTIQ+. En ese sentido, la influencer aprovechó para resaltar que no veía ningún problema con el beso, así mismo, aseguró que se trataba de un simple juego, aclarando que le gustan los hombres y que la escena en mención no tiene nada que ver con su vida amorosa.

“A mí no me gustan las niñas, siento admiración, respeto, emprendimiento, verraquera. Pero no siento nada sexual por las mujeres, no me gustan las mujeres, me gustan ‘los niños’. ¿Por qué le di un beso? Voy a contextualizar: estábamos ahí, la recocha y todos empezaron que ´beso´. Y yo le di un beso, porque yo no tengo problemas en darles besos a las mujeres y no por eso me gustan las mujeres”, explicó Calderón.

“Si yo fuera gay, se los diría, porque uno no se enamora de un sexo, se enamora de un ser humano y tengo una hermana gay. Todos gritaban: ‘¡Dele un pico, dele un beso!’. Y yo: ‘Bueno, qué hijue..., la recocha, mua mua mua’. Si yo fuera lesbiana, se los diría. No tendría por qué negarlo y tendría una mamacita de novia, pero no es así”, concluyó la creadora de contenido.

Yina Calderón habló sobre Marbelle

Esta no es la primera vez en los últimos días que Yina Calderón es tema de conversación en redes sociales, pues el 25 de junio habló sobre Marbelle y la polémica que gira a su alrededor luego del triunfo de Gustavo Petro en las pasadas elecciones presidenciales.

Cabe recordar que la cantante colombiana es una de las más acérrimas contradictoras de Petro, asegurando antes de las elecciones que en caso de que el candidato del Pacto Histórico ganara la elección, ella se iría del país.

Por esto, cuando el líder de izquierda triunfó el 19 de junio, cientos de colombianos en redes sociales empezaron a hacerse una pregunta: “¿Cuándo se irá Marbelle de Colombia?”.

“¡Ganó Petro y se va Marbelle!”; “Bueno, Marbelle, sea mujer y cumpla sus promesas”, y “Armemos plan para acompañar a Marbelle hasta el aeropuerto”, son algunos de los comentarios que dejaron los críticos de la cantante en redes sociales.

En respuesta a todos estos mensajes, Yina Calderón decidió salir en defensa de Marbelle, asegurando que ella “no tiene por qué marcharse a otro país, este es su país”, y añadió que si es por miedo al presidente electo, “Gustavo Petro no es un hombre rencoroso”.

@Marbelle30 no tiene porque marchar a otro país este es su país,@petrogustavo no es un hombre rencoroso 👏 lo que si debemos aprender es a no menospreciar porque nunca sabemos cuando la vida nos puede callar la boca ! hoy es nuestra vicepresidenta @FranciaMarquezM — yina calderon oficial (@yinacalderondj) June 24, 2022

Sin embargo, la defensa de Calderón llegó también con una exhortación hacia Marbelle, recordándole que el respeto a las personas es esencial, pues algunas veces los malos tratos pueden volverse en contra.

“Lo que sí debemos aprender es a no menospreciar, porque nunca sabemos cuándo la vida nos puede callar la boca. Hoy, Francia Márquez es nuestra vicepresidenta”, concluyó Calderón en el mensaje que compartió en su cuenta de Instagram, citando el episodio en el que la cantante comparó a la vicepresidenta electa con King Kong; una situación que cientos de colombianos rechazaron, pues tildaron la analogía como racismo.