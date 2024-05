Le dan ‘palo’ a La Segura por supuestamente “fingir” sus dolores en ‘La casa de los famosos’: sus seguidores la defienden

Según sus revelaciones, padece un dolor crónico en su espalda por el que ha estado varias veces en el hospital. “Duré en cama siete meses por un dolor crónico, en esos siete meses pasaron muchas cosas. Yo me paré de una cama después de siete meses de estar completamente tirada por un dolor crónico (…) tuve que dejar de trabajar, anulé mi vida por completo”, contó por medio de sus historias de Instagram en 2022.

No obstante, un año antes, había contado que sufría de un trauma raquimedular que se creó como causa de dos impactos de bala que sufrió hace nueve años.

“Los impactos de bala me dejaron en ese entonces sin la movilidad de mis piernita. Gracias a Dios y a un milagro volví a caminar, pero claramente después de eso quedaron muchas secuelas con las que tengo que vivir y lidiar todos los días de mi vida y aunque no ha sido fácil, me siento muy agradecida porque hoy puedo contar MI TESTIMONIO de un verdadero milagro!”, mencionó.