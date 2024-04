Mafe Walker recibió contundente castigo por seguir malgastando agua; mostró soberbia actitud

Mafe Walker tiene problemas en La casa de los famosos

Norma de racionamiento y castigo fue incumplido por Mafe Walker en La casa de los famosos Colombia

A pesar de que ‘El jefe’ fue enfático en el correctivo, a Mafe pareció no importarle y luego de la sanción se dejó ver lavándose la cara por mucho tiempo, y no siendo suficiente, después fue vista por los participantes de la casa bañándose con jabón en mano en el jacuzzi.

La creadora de contenido no aguantó lo que vio en una actividad de La casa de los famosos. | Foto: Canal RCN

Este acto fue fuertemente criticado por los demás famosos, quienes mencionaron que la mujer no tiene “empatía” ni “consciencia con el planeta”. Sin embargo, la mujer que asegura tener conexiones intergalácticas aseguró que ella todos los días conecta y activa su frecuencia con el agua, por lo que suele estar muy cerca del elemento todos los días.

La misma situación en redes no fue suficiente, pues los internautas lanzaron fuertes críticas:

“No pide disculpas, ni está arrepentida. Razón tenía Sandrita”; “Qué desperdicio de agua de esta mujer solo para lavarse la cara. Se pasa, en serio se pasa. Qué mal genio que ella no colabore con el racionamiento de agua, es que ni para eso sirve”; “La cara de Mafe como ‘Ah, me clausuraron las duchas, pues ahora me meto tres horas en el jacuzzi’, y soporten la policía del agua porque si está ahí metida es porque se puede”; “Melfi dice: ‘no pueden bañarse de ninguna manera y a ahorrar’ Mafe se hace la dormida, bosteza, cabecea, mira mal y sube a bañarse sola en el jacuzzi con jabón. Ahora toca vaciarlo y volverlo a llenar, ¡Gastó el triple!”, entre otros.