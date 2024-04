Televidentes piden la salida de este participante de ‘La casa de los famosos’ por malgasto de agua en pleno racionamiento

La casa de los famosos Colombia no ha dejado de dar qué hablar desde su inicio y a medida que el programa avanza la situación no cambia.

Por estos días, uno de los temas de los que se está hablando no solo al interior del reality , sino fuera, es la dura situación por la que está pasando Bogotá y el abastecimiento de agua. Al punto que se han implementado racionamientos de agua, situación de la que los integrantes de la casa más famosa de la televisión no se salvan.

Así se puede ver en redes, donde han dejado comentarios como: “Que saquen a Mafe, que desperdicie agua en su casa y pague la multa correspondiente ella”; “Mafe no respeta que estamos en sequía, no tenemos agua y me duele el alma cuando esa mujer Mafe no es consciente de agua que gasta”; “Queremos duras medidas contra Mafe por su gasto innecesario de agua”; “Doña Mafe hoy gaste y gaste agua más de 1/2 hora en la ducha deberían castigarlos por eso”; “No tiene consideración con lo que está pasando en el país, bañándose por más de 20 minutos”; “Mafe será la próxima nominada”.