Doja Cat genera polémica con su ‘look’ en la Met Gala; en redes aseguran que no lo entienden

Para esta ocasión, famosos como Bad Bunny, Karol G, Shakira, Zendaya, Rihanna, Penélope Cruz, Jennifer López, Chris Hemsworth, Dua Lipa y Kim Kardashian, se destacaron por sus llamativos vestuarios acordes a la temática de la edición, que este 2024 fue Sleeping Beauties: Reawakening of Fashion, en español, Bellas durmientes: el redespertar de la moda.

| Foto: Getty Images via AFP

Por esta razón, en redes sociales hay todo un debate en el que intentan descifrar el significado del vestuario que eligió la artista , debido a que varios internautas aseguran no entenderlo y cuestionan su elección para esta nueva edición de la Met Gala.

Cabe recordar que en 2023, la misma cantante se convirtió en centro de atención tras cautivar a los asistentes con un aspecto gatuno en la gala. No obstante, para este año decidió presentarse con un atuendo menos convencional, pero aun así, se logró ‘robar’ todas las miradas desde que atravesó las puertas de The Mark Hotel, lugar previo a la alfombra roja, donde fue captada en un video que rápidamente se viralizó en las plataformas digitales.

En el clip se le ve con una toalla blanca que le cubre su cuerpo y otra anudada en la cabeza, un particular atuendo que combinó con un maquillaje corrido, con manchas debajo de los ojos que, como era de esperarse, también han provocado todo tipo de reacciones a través de las redes sociales.

“Parecía que había salido de la ducha hacía poco”, dicen los comentarios de algunos usuarios en plataformas como X (antes Twitter) e Instagram, dejando en evidencia su descontento con la elección de la rapera para la Met Gala 2024, argumentando que no le hallan lógica a su vestuario de acuerdo con la temática y código de vestimenta establecidos en esta nueva edición del evento.

Doja Cat wears a towel for the #MetGala . pic.twitter.com/t2gQK9NfsG

“Debería haberse quedado en el baño”; “Lo que no entiendo es por qué invitaron a Doja Cat. Aparecer en una toalla, como ‘sí, somos mejores amigos’. ¡Realmente espero que la hayan echado del lugar!”; “obviamente este no es el look final, hablen en serio”; “¿Pero dónde está el tema?”, son algunas opiniones de los internautas.