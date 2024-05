Raperos Drake y Kendrick Lamar explotan en dura pelea; se acusan de pedofilia, abuso e infidelidad

“Habla, Drake, escuché que te gustan jóvenes / Más vale que no vayas nunca al bloque de celdas uno”, dijo Lamar en su canción “Not Like Us”, en un juego de palabras aludiendo a la jerga de la cárcel para “pedófilos certificados”. Lamar, oriundo de Los Ángeles, acusa en sus letras al canadiense Drake, quien es birracial, de “colonizar” la cultura negra estadounidense.