Jennifer López y Zendaya descrestaron con sus looks en la Met Gala; una ilustró la fantasía oscura

Es hora de la Gala del Met y el desfile de moda de las celebridades incluye un remolino de flora y fauna en una alfombra teñida de verde y rodeada de follaje. Jennifer Lopez optó por hojas plateadas con un vestido de diosa con muchas transparencias y ajustado como una segunda piel, Zendaya fue una fantasía oscura.

Este año ambas son copresidentas del evento anual de recaudación de fondos del Museo Metropolitano de Arte. Y ambas recibieron vítores de la multitud de entusiastas de la moda que se agolpaban cerca de la entrada.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 06: (L-R) Sarah Paulson, Harris Dickinson, Amanda Seyfried and Damson Idris attend The 2024 Met Gala Celebrating "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" at The Metropolitan Museum of Art on May 06, 2024 in New York City. (Photo by Dia Dipasupil/Getty Images) | Foto: Getty Images

Había flores por todas partes, acorde para la temática de este año: “El Jardín del Tiempo”. López (en Schiaparelli) se veía espectacular con un vestido que la abrazaba como una segunda piel. Es su Gala del Met número 14. Zendaya, uno de los rostros de moda, iba en tonos azules y verdes, con un tocado a juego, detalles de hojas y un dramático maquillaje con aire gótico.

Han pasado cinco años desde la última vez que Zendaya asistió a la Gala del Met. Su look, en colores pavo real, era de Margiela. Lopez iba con diamantes de Tiffany & Co., incluido un impresionante collar con motivos de pájaros con un diamante de más de 20 quilates en su centro.

Colman Domingo se puso una chaqueta marfil con una capa, sosteniendo un ramo de alcatraces blancos, mientras que Tyla eligió un vestido con textura de arena. En la mano llevaba un reloj de arena al subir por las escaleras del museo.

Sam Smith tenía rosas metálicas plateadas y doradas en la cintura de su chaqueta, y Jack Harlow también optó por flores, pero sutilmente con un boutonniere floral plateado y perlado.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 06: Jennifer Lopez attends The 2024 Met Gala Celebrating "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" at The Metropolitan Museum of Art on May 06, 2024 in New York City. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic) | Foto: FilmMagic

La mente maestra de la gala, Anna Wintour, lució un abrigo negro adornado con flores multicolores. Su compañero de copresidente de la gala, Bad Bunny, se vistió completamente de negro. Una embarazada Lea Michele lució un modelo de Rodarte, inspirado en la colección primavera/verano 2012 de la marca.

“Me siento honrada de estar aquí y traer a mi bebé conmigo”, dijo Michele. “No creo que me permitieran traer a alguien más, pero traigo” uno”, dijo entre risas. “Estoy muy agradecida. Me siento muy hermosa, ya sabes, en este embarazo”.

¿Cuál es la temática de la Met Gala del año 2024?

La más reciente edición de este importante evento tiene la temática de Sleeping Beauties: Reawakening of Fashion, que traduce “Bellas durmientes: el despertar de la moda”, y según la revista Vogue, el objetivo de esta temática es honrar el paso del tiempo con piezas históricas y la convergencia con las nuevas tecnologías, y a su vez que estas muestren una relación directa con la naturaleza.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 06: Zendaya attends The 2024 Met Gala Celebrating "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" at The Metropolitan Museum of Art on May 06, 2024 in New York City. (Photo by John Shearer/WireImage) | Foto: WireImage

Las personalidades que asisten a esta importante gala tenían la misión que cumplir con un estricto código de vestimenta: “‘El jardín del tiempo’, basado en el relato de J.G. Ballard en 1962, enfocado a la conmemoración de aquellas piezas de ropa tan frágiles que no pueden volver a lucirse, siendo bellezas durmientes”.