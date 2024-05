“Les voy a confesar algo”, Isabella Santiago rompe el silencio y revela cómo se siente tras expulsión de ‘La casa de los famosos’

Isabella Santiago rompe el silencio y habla de su expulsión de La casa de los famosos Colombia

“Les voy a confesar algo. Extraño mucho estar dentro de la casa, a veces me dan unos ataques de nostalgia. ¿Saben cómo me estoy sintiendo?, como si estuviera desnuda, como si me sintiera que estoy en un espacio en el que no me siento bien, no me hallo”, expresó Isa Santiago ante la cámara.