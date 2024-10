El pasado miércoles, 16 de octubre, los fans de One Direction recibieron la triste noticia de que Liam Payne, uno de sus exintegrantes, perdió la vida tras sufrir una caída libre desde el tercer piso del Hotel Casa Sur Palermo, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Pese a que las autoridades llevan más de una semana realizando las investigaciones respectivas para poder analizar qué fue lo que realmente sucedió en la habitación del hotel, hay varias inconsistencias que, hasta el momento, no han podido ser aclaradas.

No obstante, según el informe realizado por el equipo toxicológico, el intérprete de Strip That Down, Familiar y Teardrops habría ingerido una mezcla de varias drogas, las cuales le habrían hecho perder el conocimiento y control sobre su propio cuerpo.