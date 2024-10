Cheryl Cole, madre de Bear, hijo de Liam Payne, expuso preocupación por el futuro del niño: “Me rompe el corazón”

En la tarde del pasado miércoles, 16 de octubre, los fanáticos de One Direction, considerada como una de las boybands más exitosas de los últimos tiempos, quedaron sorprendidos luego de que las autoridades argentinas dieras a conocer que Liam Paynhe, uno de sus exintegrantes, perdió la vida de forma inesperada tras caer del tercer piso de un hotel ubicado en la ciudad de Buenos Aires.

La información fue devastadora para millones de personas que siguen su carrera artística desde el momento en el que audicionó como solista en el programa de talento The X Facto r, pasando por los más de 5 años que hizo parte de la exitosa agrupación británica y el lanzamiento de sus álbumes LP1, First Time y Midnight Hour.

Por su parte, los miembros de One Direction se manifestaron a través de sus redes sociales oficiales con profundos mensajes acompañados de fotografías de los mejores momentos que vivieron en medio de su nivel más alto de fama.

One Direction marcó toda una generación | Foto: Instagram @Onedirection

Cheryl Cole, ex de Liam Payne, habló sobre el fallecimiento del artista

Por medio de su cuenta de Instagram, Cheryl Cole, reconocida artista británica de la agrupación Girl Aloud, quien mantuvo una relación amorosa con Liam Payne durante dos años, y quien además es la madre de Bear, el hijo del artista, se pronunció por medio de las redes sociales tras el lamentable accidente del exintegrante de One Direction.

“Mientras intento sobrellevar este acontecimiento devastador y superar mi propio dolor en este momento indescriptiblemente doloroso, me gustaría recordarles amablemente a todos que hemos perdido a un ser humano”, dijo.

Añadió: “Liam no solo era una estrella del pop y una celebridad, era un hijo, un hermano, un tío, un querido amigo y un padre para nuestro hijo de 7 años. Un hijo que ahora tiene que enfrentarse a la realidad de no volver a ver a su padre nunca más”.

La ex de Liam Payne se pronunció sobre la muerte del artista a través de sus redes sociales. | Foto: Getty Images

“Lo que más me atormenta a es que un día Bear tendrá acceso a los informes abominables y a la explotación mediática que hemos visto en los últimos dos días. Me rompe aún más el corazón no poder protegerlo de eso en el futuro”, indicó.