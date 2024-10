Louis Tomlinson conmueve con desgarrador mensaje de despedida a Liam Payne tras su muerte: “Más que devastado”

Los integrantes de la banda británica One Direction dijeron el jueves que estaban “completamente devastados” por la muerte de su compañero Liam Payne al caer del tercer piso de su habitación de hotel en Buenos Aires, donde según la fiscalía argentina había “destrozos”, alcohol y presuntos estupefacientes al llegar la policía.

No obstante, Louis Tomlinson conmovió a miles de personas con un sentido adiós que le dio a la estrella musical, quien fue su compañero y amigo durante mucho tiempo. La imagen cerró un ciclo, expresando el dolor que cargaba con esta noticia.

“ Estoy más que devastado por escribir esto, pero ayer perdí a un hermano. Liam era alguien a quien admiraba todos los días, un alma tan positiva, divertida y amable. Conocí a Liam cuando él tenía 16 años y yo 18. Su voz me sorprendió al instante, pero lo más importante es que, con el tiempo, tuve la oportunidad de ver al hermano amable que había anhelado toda mi vida”, escribió en el pie de foto del post.

“Liam era un compositor increíble con un gran sentido de la melodía. A menudo hablábamos de volver al estudio juntos para intentar recrear la química que habíamos desarrollado en la banda. Y para que conste, Liam fue, en mi opinión, la parte más vital de One Direction. Su experiencia desde una edad temprana, su oído perfecto, su presencia en el escenario, su don para escribir. La lista continúa. Gracias por darnos forma, Liam”, señaló.

“Me siento más que afortunado de haberte tenido en mi vida, pero me cuesta mucho aceptar la idea de decir adiós. Estoy tan agradecido de que nos hayamos vuelto aún más cercanos desde que salimos de la banda, hablando por teléfono durante horas, recordando todos los miles de recuerdos increíbles que tuvimos juntos, es un lujo que pensé que tendría contigo toda la vida. Me hubiera encantado compartir el escenario contigo nuevamente, pero no pudo ser”, agregó.