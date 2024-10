Esta es la escandalosa fortuna que le dejó Liam Payne a su hijo Bear

“Devastados”: así fue el último adiós de One Direction a Liam Payne; prometieron hablar más del caso

¿Qué fortuna le dejó Liam Payne a su hijo Bear?

Fueron varios los años de trabajo del artista como cantante, tanto en grupo con One Direction como solista, lo que le dejó una gran cantidad de regalías, con las que construyó su fortuna. Esta ahora pasa a ser de su hijo Bear, que nació el 22 de marzo del año 2017.

¿Cómo fue la carrera artística de Liam Payne?

El grupo, que optaba por un pop bastante suave, lanzó su quinto y último álbum, Made in the A.M. en ese mismo año 2016.