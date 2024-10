Exnovia de Liam Payne destapó crítica situación que vivía con el cantante: “Comportamiento diabólico”

Liam Payne, exintegrante de la famosa banda británica One Direction, que marcó a millones de personas en todo el mundo, murió este miércoles 16 de octubre, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. La noticia tomó por sorpresa al mundo del entretenimiento y ha generado gran tristeza entre los fanáticos, quienes todavía no lo pueden creer.

El cantante y guitarrista falleció después de caer desde la habitación en la que se hospedaba en el hotel Casa Sur Palermo, se habla de que fue de una altura de más de 14 metros. Hasta el momento, no se conoce con exactitud qué fue lo que ocurrió, pero las primeras hipótesis apuntan a que todo se trataría de un suicidio, a lo que también se suma que el artista se encontraría bajo los efectos de sustancias psicoactivas.

En el material audiovisual, que dura alrededor de nueve minutos, Henry sostuvo que después de romper con el artista, este no tuvo los mejores comportamientos. Por ejemplo, según señaló, se la pasaba escribiéndole y buscándola. “Desde que rompimos él me mensajeaba, no solo desde su número de teléfono, siempre desde diferentes números”, relató.