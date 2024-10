“Devastados”: así fue el último adiós de One Direction a Liam Payne; prometieron hablar más del caso

El mundo de la música continúa de luto tras el trágico fallecimiento del cantante Liam Payne el miércoles 16 de octubre en Buenos Aires, Argentina, tras caer del tercer piso del hotel Casasur Palermo, mientras disfrutaba de unos días de vacaciones en el país sudamericano.

Van avanzando los días y se conocen más detalles de la muerte del exmiembro de One Direction que, según testigos presenciales, se habría mostrado muy alterado, haciendo mucho ruido y en un estado de nerviosismo —presuntamente a causa del abuso de alcohol y sustancias estupefacientes que se hallaron en su habitación— horas antes del suceso.

Liam Payne. | Foto: Montaje con fotos de AFP / tomadas de redes sociales difundidas por Clarín

Tal y como ha revelado la autopsia, el cantante británico sufrió en la caída un politraumatismo que le provocó hemorragias internas y externas, por lo que los servicios de emergencia tan solo pudieron certificar su muerte cuando llegaron al hotel 10 minutos después de que se precipitase desde el balcón de su suite.

Todas las miradas están puestas en sus excompañeros de One Direction, que tras un doloroso silencio de 24 horas, han emitido un comunicado en conjunto sobre la muerte de Liam, al que además han dedicado diferentes mensajes repletos de cariño y admiración en sus perfiles personales de Instagram.

¿Qué mensaje enviaron miembros de One Direction por muerte de Liam Payne?

Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik han publicado un sentido texto a través de la cuenta oficial de la banda de la que formaron parte junto a Liam Payne desde 2010 hasta 2016, revelando cómo se encuentran tras su inesperada y trágica muerte.

“Estamos totalmente devastados por la noticia de la muerte de Liam. Con el tiempo, y cuando todo el mundo sea capaz, habrá más que decir (…) Por ahora, vamos a tomarnos un tiempo para llorar y procesar la perdida de nuestro hermano, al que quisimos profundamente. Los recuerdos que compartimos con él serán atesorados para siempre”, han mencionado.

Mensaje de One Direction por la muerte de Liam Payne. | Foto: Instagram de One Direction

“Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y las fans que lo quisieron junto con nosotros. Lo vamos a echar mucho de menos. Te queremos, Liam”, finalizaron diciendo.

Poco después, tres de los cuatro excompañeros de Liam —el único que no se ha pronunciado en solitario, ha sido Niall Horan, al que Payne había ido a ver a su concierto en Argentina días antes de su muerte—, le han dedicado su particular y sentido homenaje a través de sus cuentas personales de Instagram.

“Estoy realmente devastado por el fallecimiento de Liam. Su mayor alegría fue hacer felices a otras personas y fue un honor estar junto a él mientras lo hacía. Liam vivía abierto, con el corazón en la mano, tenía una energía para la vida que era contagiosa. Fue cálido, comprensivo e increíblemente cariñoso”, escribió Harry Styles, asegurando “los años que pasamos juntos siempre estarán entre los años más preciados de mi vida. Siempre le extrañaré, mi querido amigo”, y agregó: “Mi corazón se rompe por Karen, Geoff, Nicola y Ruth —sus padres y hermanas— su hijo Bear y todos aquellos en todo el mundo que lo conocieron y lo aman, como yo”.

Louis Tomlinson, completamente destrozado, aseguró: “Ayer perdí a un hermano (…) Liam era alguien a quien admiraba todos los días, un alma positiva, divertida y amable. Lo conocí cuando tenía 16 años y yo 18, me sorprendió instantáneamente su voz, pero lo más importante es que, con el tiempo, tuve la oportunidad de ver al hermano amable que había anhelado toda mi vida”.

Asegurando que era “la parte vital de One Direction”, su excompañero mencionó que es “más que afortunado” por haberlo tenido en su vida. “Hablar por teléfono durante horas, rememorar los miles de recuerdos increíbles que tuvimos juntos, es un lujo que pensé que tendría contigo de por vida. Me hubiera encantado volver a compartir escenario contigo, pero no fue así”.

Por último, Louis entregó uno de los mensajes más cautivadores para Liam, en el cual le prometió que si su hijo Bear lo necesita, “seré el tío que necesita en su vida y le contaré historias de lo maravilloso que fue su padre. Ojalá tuviera la oportunidad de decirte adiós y decirte una vez más cuánto te amaba. Payne, mi chico, uno de mis mejores amigos, mi hermano, te amo compañero”.

Louis Tomlinson despidó a Liam Payne con un extenso mensaje | Foto: Redes sociales

Zayn Malik, por su parte, compartió una imagen de ambos poco después de la formación de One Direction, siendo prácticamente unos niños, y dedicó un conmovedor adiós a su compañero: “Liam, me he encontrado a mí mismo hablándote en voz alta, deseando que pudieras oírme. Nunca llegué a agradecerte por apoyarme en algunos de los peores momentos de mi vida. Cuando echaba de menos mi hogar, con 17 años, tú siempre estabas ahí, intentando sacar el lado positivo de la vida y dejándome claro que tú eras mi amigo y que yo era amado”, escribió.