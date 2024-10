Novia de Liam Payne rompió el silencio tras la muerte del artista e hizo urgente llamado sobre el caso

Novia de Liam Payne se pronunció en redes sociales tras el fallecimiento

Luego de dos días de que se confirmara que el intérprete de Strip That Down, Remember y Tell your friends perdió la vida al darse un contundente golpe en el cráneo, Kate Cassidy, joven de 25 años que mantenía una relación con el artista desde hace varios meses, se pronunció por medio de sus redes sociales y agradeció por las palabras de apoyo que ha recibido por mensaje directo.