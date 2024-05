La reacción de Piqué frente a Clara Chía por confesión sobre romance de la joven mientras salían

¿Qué dijo la excolega de clara Chía?

“Mi compañera era Clara. No tenía ni idea que cada noche en ese bar era común encontrarse con futbolistas, Al inicio, con Clara, me llevaba normal. Era una chica bastante simpática. Nunca me olí nada porque tenía novio, él venía al bar de copas. Yo veía que ella tenía buena relación con Piqué, pensé que eran muy amigos, pero comentarios me hicieron sentido cuando sucedió todo esto”, concluyó.