Yina Calderón abrió su corazón y habló sobre los momentos que le han causado depresión

Yina Calderón es uno de los personajes más polémicos en la farándula colombiana. En Instagram, cuenta con más de 1,1 millones de seguidores y, aunque no suele referirse en gran medida a su vida personal, esta vez se sinceró con sus fans y compartió cuáles han sido los momentos en los que ha llegado a sentir depresión.

A través de sus historias de Instagram, la DJ y empresaria hizo una reflexión sobre aquellos momentos difíciles por los que ha atravesado. “Nenes, ustedes me han preguntado sobre el tema de la depresión. Miren, yo no soy una mujer que se deprima, porque yo pienso que en la vida uno tiene que ser berraco, hijuemadre, y pararse y decir: ‘bueno, voy a hacerle’”, expresó la influencer.

No obstante, aceptó que sí ha llegado a sentirse deprimida varias veces en su vida. La primera, según dijo, fue cuando la expulsaron del reality Protagonistas. “Yo decía: ‘parce, perdí la oportunidad de comprarles una casa a mis papás”, recordó.

En seguida, relató que la segunda vez que llegó a sentirse mal fue cuando Franklin Ramos dijo que ella era la peor vestida de los Premios TVyNovelas. “Él no sabe lo que me patonié el Centro Comercial El Gran San, en Bogotá, buscando un vestido. Yo decía: ‘No es justo’ (...). Ahorita soy una hijue@#$! loca, pero en ese momento no”.

Finalmente, mencionó que la tercera vez que se sintió deprimida fue “ahorita que este muchacho me dejó botada en el monte”. En ese sentido, complementó con una reflexión: “Creo que esas han sido las tres veces que yo dije ‘parce, duro. A todos nos pasa. Todos tenemos momentos difíciles”, enfatizó la influencer.

“Yo pensé que el tipo me iba a matar”

El tercer hecho al que Yina Calderón hizo referencia ocurrió recientemente. Según contó la influencer en sus redes sociales, una discusión con esta persona fue el detonante para la inesperada reacción. La exprotagonista aseguró que pensaba que el sujeto “la iba a matar”, ya que, además, la dejó botada en una vereda que ella no conoce.

“Estoy por acá tirada, yo tenía un chico que me gustaba, nos agarramos horrible en una discoteca hoy. El tipo se cree malo y me botó por aquí en una vereda y necesito que me ayuden, por favor”, dijo Calderón, mientras lloraba frente a la cámara.

“Yo pensé que el tipo me iba a matar, nosotros pensamos que el tipo nos iba a matar… yo sentí que Jacobo me iba a matar (…). Ese señor está loco, me trajo hasta acá y nos inventamos que íbamos a orinar”, indicó la empresaria, afirmando que ella “era valiente”, pero que se había angustiado al ver la reacción de aquel hombre.

No obstante, en estos contenidos pidió ayuda a sus seguidores para que por favor la recogieran de aquel lugar, pues tenía un vuelo hacia Bogotá y pensaba que no alcanzaría a llegar. De igual manera, en compañía de un joven, Calderón puntualizó en que no estaba “borracha” y no había consumido alcohol durante la noche.

“Por favor, ayúdeme, no sé dónde estoy. Pero, ¿sabe qué me duele? Que yo pensaba que era un niño bueno, no es un niño bueno y tengo que hacer la denuncia. Llamaba por teléfono y decía: ‘Alísteme las palas, alísteme no sé qué’”, agregó en sus declaraciones, mencionando lo “preocupados que estarían los integrantes de su familia” al ver las historias de redes sociales.

Yina Calderón volvió a hablar sobre el hombre, especificando que su pareja era de la ciudad de Medellín y que tomaría acciones legales sobre el tema. Pese a sus sentimientos por el paisa, sabe que “es malo” y no es bueno que “ninguna mujer tenga contacto con él”.

Al finalizar el contenido, la exprotagonista reveló que una mujer la recogió, junto con sus amigos, llevándola a una zona más cerca de la ciudad. En el clip volvió a señalar la angustia y miedo que sintió por las supuestas intenciones que tenía el hombre contra ella.