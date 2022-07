“Menos mal no se reproduce”: Andrea Valdiri habría publicado video arremetiendo contra Yina Calderón

Andrea Valdiri y Yina Calderón, meses atrás, protagonizaron una fuerte pelea a través de las plataformas digitales, donde se lanzaban pullas y ataques relacionados con su vida personal. Ambas mujeres se sacaron los trapitos al sol y no frenaron, al punto de criticar su aspecto físico y las cirugías estéticas que se han realizado.

Recientemente, las creadoras de contenido volvieron a tener un cruce de mensajes a través de las redes sociales, debido a comentarios que surgieron de los seguidores por un peinado y look que se realizó la bailarina en una sesión de fotos. La barranquillera respondió y aseguró que “había niveles” para hacer comparaciones sobre la apariencia de los demás.

Ante estas palabras, la ex Protagonista de Nuestra Tele 2013 envió un fuerte mensaje a través de su actual cuenta personal de Instagram, tirando indirectazos y ofensas contra Andrea Valdiri. La joven arremetió sin pensarlo dos veces, enfatizando en que la modelo había “arruinado matrimonios” y se había metido con hombres comprometidos.

“Señora, claro que SÍ hay niveles de niveles y el suyo es el más grande, tan grande que acabó con el matrimonio de una Jaramillo, que le importó un c… si había hijos o no, si era o no casado, pero como ahora tiene plata y ‘fama’ se cree la chimba y las súper ‘señoras’. Jamás quisiera estar a su nivel y por respeto a sus hijas no le digo más”, expresó Calderón en un texto que fue replicado por una cuenta de chismes.

Ante estas palabras de ataque que recibió la bailarina, su respuesta fue inesperada y contundente, dejando de lado mencionar con nombre propio a la empresaria de fajas. De acuerdo con lo que quedó plasmado en un nuevo video de la cuenta oficial de Instagram de Valdiri, la defensa estuvo enfocada en el nuevo look de Yina, quien optó por lucir un tono rojizo en su cabellera.

Según se aprecia en las historias de la barranquillera, la grabación inicia con la influencer sosteniendo un supuesto trapero con cabellos de tono rojizo. Poco a poco va lanzando pullas, afirmando que este objeto se veía “de buena calidad, pero era lo más barato del mercado”.

“Buenos días, mira mi nuevo trapero, como se están usando ahora. Se ve regio por fuera, pero es lo más barato del mercado. Mira hermana, menos mal que no se reproduce, un favor para la sociedad”, dice la celebridad de redes sociales con un tono burlón, mientras va agregando elementos, considerados una indirecta para Calderón.

En la publicación, Andrea comienza a preparar un balde blanco y pone el trapeador dentro, asegurando que había una sustancia exacta para “acabar con la plaga”. Entre los productos que utiliza, menciona gasolina, blanqueador, limpiador, jabón y un encendedor.

“El menjurje para acabar con la plaga. Gasolina, un poco de cloro, blanqueador, para quitarse esos pensamientos tan oscuros; jabón, Vanish, que acaba con todo y hasta con los tatuajes, y la candela para que acabe con los males y no se reproduzcan”, agregó, mientras algunas personas se reían de lo que estaba haciendo la celebridad.

Para finalizar este contenido, la colombiana aseguró que no permitiría que nadie “se metiera con los cachorros de una leona”, ya que la encontrarían y reaccionaría de la forma necesaria. Mientras se maquillaba para su trabajo, Valdiri siguió tirando comentarios y advirtiendo sobre la posición que tiene al recibir estos ataques.

Yina Calderón no ha respondido a este contenido, teniendo en cuenta que muchas personas han asegurado que todo esto se trata de una defensa clara contra la empresaria por los ataques que envió a la bailarina. Esta disputa podría continuar, a pesar de que la joven exprotagonista está lidiando con el supuesto susto que vivió con su actual pareja sentimental.