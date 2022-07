Yina Calderón, llorando, afirma que su actual pareja intentó hacerle daño

Yina Calderón se ha convertido en una de las creadoras de contenido más polémicas de las plataformas digitales, debido a los problemas personales y laborales que ha tenido con otros influencers. Sus cirugías pláticas, sus constantes cambios de look, sus extravagancias y sus relaciones amorosas han sido centro de opiniones y noticias en medios digitales.

En las últimas horas, la empresaria de fajas, quien arremetió contra Yéferson Cossio por una publicidad, llamó la atención de sus fieles seguidores de redes sociales con un inesperado contenido en el que hacía una denuncia pública por una incómoda situación que vivió con su actual pareja. La joven publicó una serie de videos en los que relataba los supuestos angustiantes momentos que ha pasado por culpa de aquel hombre.

De acuerdo con lo que quedó registrado en la cuenta oficial de Instagram de Yina Calderón, una discusión entre la influencer y su compañero fue el detonante para la inesperada reacción que ocurrió. La exprotagonista de novela aseguró que pensaba que el sujeto “la iba a matar”, ya que además la dejó botada en una vereda que ella no conoce.

“Estoy por acá tirada, yo tenía un chico que me gustaba, nos agarramos horrible en una discoteca hoy. El tipo se cree malo y me botó por aquí en una vereda y necesito que me ayuden, por favor”, dijo la colombiana, mientras lloraba frente a la cámara.

“Yo pensé que el tipo me iba a matar, nosotros pensamos que el tipo nos iba a matar…yo sentí que Jacobo me iba a matar (…). Ese señor está loco, me trajo hasta acá y nos inventamos que íbamos a orinar”, indicó la empresaria, afirmando que ella “era valiente”, pero que se había angustiado al ver la reacción de aquel hombre.

No obstante, en estos contenidos pidió ayuda a sus seguidores para que por favor la recogieran de aquel lugar, pues tenía un vuelo hacia la ciudad de Bogotá y pensaba que no alcanzaría a llegar. De igual manera, en compañía de un joven, Calderón puntualizó en que no estaba “borracha” y no había consumido alcohol durante la noche.

“Por favor, ayúdeme, no sé dónde estoy. Pero, ¿sabe qué me duele? Que yo pensaba que era un niño bueno, no es un niño bueno y tengo que hacer la denuncia. Llamaba por teléfono y decía: ‘Alísteme las palas, alísteme no sé qué’”, agregó en sus declaraciones, mencionando lo “preocupados que estarían los integrantes de su familia” al ver las historias de redes sociales.

Yina Calderón volvió a hablar sobre el hombre, especificando que su pareja era de la ciudad de Medellín y que tomaría acciones legales sobre el tema. Pese a sus sentimientos por el paisa, sabe que “es malo” y no es bueno que “ninguna mujer tenga contacto con él”.

Al finalizar el contenido, la exprotagonista, que recibió contundente pulla de Andrea Valdiri, reveló que una mujer la recogió, junto con sus amigos, llevándola a una zona más cerca de la ciudad. En el clip volvió a señalar la angustia y miedo que sintió por las supuestas intenciones que tenía el hombre contra ella.

Sin embargo, una vez las historias fueron replicadas por una cuenta de chismes de Instagram, varios usuarios y curiosos de la red social aprovecharon para asegurar que “todo se trataba de un show”, además de que estaba “inventando” lo que le ocurrió.

“Esa niña necesita ayuda”; “Puro show”; “Esto es demasiado show”; “Ya no sabe qué inventar”; “Esa vieja lo que necesita es ayuda profesional”; “Marketing”; “¿Cómo que perdida? ¿No tiene mapas en el celular para ubicarse?”; “El show de siempre”; “¿Y las lágrimas reales?”; “Qué boleta de mujer”, entre otros comentarios que se leen en la publicación.

Por el momento, la creadora de contenido no ha respondido a los comentarios que han llegado sobre su publicación, pero sí aclaró que no era ningún show, ya que todo era real y ambos habían actuado “de forma violenta”. Los videos han sido borrados de la cuenta de Instagram de Yina Calderón, donde mencionaba que ella “salía con ese hombre” y era completamente sincera.