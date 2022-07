“Hay niveles, hermana”: Andrea Valdiri responde cuando la comparan con Yina Calderón

No es el primer comentario que la ‘influencer’ le hace a Calderón.

Yina Calderón ha sido noticia en los últimos años en su rol como DJ, empresaria e influencier. En esta oportunidad, un comentario de una seguidora de Andrea Valdiri se viralizó luego de comparar a las dos famosas.

Valdiri es una ‘influencer’ colombiana que suma en su cuenta de Instagram más de 8 millones de seguidores. En las últimas horas, la mujer publicó una serie de fotos en las que se le ve posando de manera sensual. Las imágenes están acompañadas con el siguiente texto:

“Lana sube, lana baja, ¿qué es?”, se lee en el post que tiene cientos de interacciones de sus seguidores.

“Andre mamacita. Dios bendiga tu vida.”; “Ella es la verdadera diosa”; “La navaja tan linda como siempre una seguidora de Venezuela que no pela una publicación tuya”, son tres mensajes que se pueden leer en su perfil.

Sin embargo, uno de ellos fue captado por la cuenta de Instagram @rechismes en donde una usuaria la comparó con Yina Calderón.

“La Yina Calderón despelucada jajajajaj”, escribió una fan, a lo que Valdiri le respondió: “Omitir, hay niveles, hermana”. Tal y como lo señala la cuenta, el mensaje fue eliminado.

Tras su comentario, que se hizo viral en internet, no se hicieron esperar las opiniones de algunos de sus seguidores a quienes les tomó por sorpresa la situación.

“Pues no lo sé mor tampoco es que sean muchos los niveles entre una y la otra”; “Viéndolo bien se empiezan a parecer”; “Uy no, dejen de comparar las personas. Eso sí da rabia, hay niveles de niveles”; “Oiga la gente sí sufre jajaja. Andrea toda regia y la que comenta no tendrá ni oficio”.

Cabe recordar el día que Calderón habló sobre el matrimonio de Valdiri, donde la empresaria de queratinas, Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia llevó al evento a su novia saltándose el protocolo, ya que la invitación solo era para una persona, mientras conmocionaba las redes con un particular baile.

“Nenes, la verdad que cuando uno hace una fiesta, uno no se puede poner de chichipato, pidiendo que vaya solo, siempre lo invitan a uno más un acompañante y ella puede llevar a quien se le dé la gana”, dijo Yina C. en su momento cuando le preguntaron lo que pensaba sobre el matrimonio de Valdiri.

Yina Calderón y su apoyo al presidente electo

Calderón fue una de las famosas que dio a conocer su apoyo al presidente electo, Gustavo Petro, incitando en su momento a sus compatriotas a votar con conciencia por un cambio para el país.

“¡Vamos a ganar mi presidente @gustavopetrourrego este 19 de junio a votar por el #PactoHistorico. Nuestra historia debe cambiar, nuestra situación debe cambiar y la solución está en nuestro futuro presidente!”, escribió.

“Aprovechando el reconocimiento que tengo como influencer, de verdad que esto nos beneficia a todos nosotros los colombianos, no los estoy obligando a votar, solo les recomiendo y muestro las propuestas y la fe que tengo en un cambio para mi país”, subrayó en ese momento antes de las elecciones de segunda vuelta.

“¡Estamos cansados del abuso al pueblo y todas las injusticias que se cometen al invertir el dinero que le pagamos al Estado y no se haga nada con él. Concientizarnos de que la educación es lo primero”, explicó mientras se refería a Petro.

Concluyó con el siguiente mensaje: “Hay que pensar en la situación laboral de los jóvenes y adultos, en nuestros niños, primos, sobrinos, que están pequeños. Ayudemos a que tengan un buen futuro, ¡solo nosotros podemos unirnos y generar un cambio a nuestro país!”, dijo la exparticipante del reality Protagonistas de novela.