¿Epa Colombia se va a casar? Aumentan los rumores por regalo de su novia

A través de redes sociales, Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, publicó un video que dejó ver la sorpresa que le dio su novia, Karol Samantha, por su cumpleaños número 26.

En medio del video hubo un detalle que dio de qué hablar, a tal punto que algunos de los seguidores de la joven influenciadora y empresaria se preguntan si hay matrimonio a la vista.

En el video publicado en las historias de su cuenta en Instagram, se observa a Epa Colombia entrar a un cuarto decorado con muchas bombas en el techo de color gris y verde satinadas, además de globos en forma de corazón y estrellas al lado de la cama.

A su vez, Karol Samantha la estaba esperando en la habitación con un póster y una rosa.

En el pergamino que le entregó Samantha a su novia se pudo leer un mensaje que decía “¿Y si lo intentamos?”. Posteriormente, le entregó una rosa en donde se escondía un anillo que le terminó poniendo a la influenciadora en su dedo anular de la mano izquierda. ¿Se comprometieron?

“Soy la mejor, la empresaria más joven y exitosa del país”

Daneidy Barrera Rojas es una de las influenciadoras más populares en la farándula criolla. En Instagram, cuenta con una comunidad de 5,1 millones de seguidores y constantemente publica contenido para interactuar con sus fans.

Su evolución ha sido notable. Luego de hacerse famosa gracias a un video donde cantaba en alusión a la Selección Colombia, letra que también le daría el apodo con el que hoy se le conoce, la joven protagonizó diversos escándalos. Actualmente, se desempeña como empresaria y ha presumido en redes sociales los logros que ha alcanzado gracias a su nueva vida.

Esta vez, Epa Colombia destacó el éxito que ha tenido con su empresa de queratinas. Puntualmente, citó como ejemplo una valla de bienvenida a la Feria Expobelleza, la cual se desarrolla por estos días en la ciudad de Medellín, Antioquia.

Mediante sus historias de Instagram, la influenciadora respondió a las críticas que ha recibido, así como los supuestos rumores sobre problemas económicos en su negocio. “¿Para qué ponerme a pelear? Si yo soy la que más vendo, soy la que más distribuidores tengo. Usted puede decir que yo estoy fracasada, pero en contabilidad no me dicen eso”, comentó Epa Colombia en su intervención.

“¿Por qué mejor no me apoyas, compras mi producto, lo utilizas, me recomiendas, inviertes, emprendes, ayudas a superarte, amiga? Y me permites seguir avanzando en mi vida espiritual, sentimental, material, amor. Porque la gente para juzgar sí es buena”, agregó la empresaria.

En otra publicación, Epa Colombia compartió un conmovedor mensaje donde, nuevamente, manifiesta su gratitud por el cambio radical que tuvo en su vida.

“Es algo increíble ver cómo Dios transformó mi vida y ver este año cómo mi marca sigue creciendo. Me llena de emoción y de mucho sentimiento porque no saben cuánto me esfuerzo a diario por mejorar mis productos. Dios de nuevo cumplió su promesa, soy la empresaria más exitosa y joven del país”, enfatizó Epa Colombia.