Por esto se le amargó el cumpleaños a Yina Calderón en Medellín

El pasado sábado 9 de julio, Yina Calderón, famosa influencer en Colombia, luego de estar presente en el evento ‘Expobelleza 2022′ realizado en Medellín, debía viajar de forma inmediata a Bogotá y por eso salió con su camioneta directo al aeropuerto.

Sin embargo, Calderón contó que la Policía Nacional los detuvo y este procedimiento terminó con la retención del vehículo de la influencer.

Según la también empresaria, el motivo de la Policía para quitarle el vehículo se debe a que encontraron un arma en la camioneta y uno de sus acompañantes sostuvo una discusión con uno de los uniformados.

En ese sentido, la influencer esperaba que le entregaran su vehículo el pasado lunes 11 de julio, por tal motivo se dirigió a las oficinas de movilidad de Medellín, con el fin de solucionar todos los inconvenientes surgidos en ese hecho.

No obstante, le informaron que era imposible que le devolvieran su camioneta, debido a lo sucedido el sábado y también por un historial de infracciones y comparendos pendientes por pagar.

“Estoy aquí, en la Subsecretaría de Movilidad Transporte y Tránsito’, sacando mi camioneta, a ver si me la entregan hoy. Este martes estoy de cumpleaños, 12 de julio cumplimos años…”.

Además, agregó que si bien ama Medellín, esperaba celebrar su cumpleaños en Bogotá. “No, parce, que dizque no me la van a entregar hasta que no salde yo no sé qué. Tengo como diez comparendos (risas). No, no quiero ‘happy birthday to you’ en Medellín. Amo Medellín, pero quiero ya Bogotá…”.

Cabe mencionar que Yina, cumpliendo su deseo, viajó a la capital colombiana para celebrar su cumpleaños. Sin embargo, este episodio amargó su situación.

Yina Calderón critica a Epa Colombia por ‘Expobelleza 2022′

Las influencers y empresarias volvieron a desatar una fuerte controversia en las redes sociales, debido al cruce de ideas y opiniones que tienen sobre sus emprendimientos relacionados a la belleza.

Esto se debe a que Epa Colombia, creadora de marcas de keratinas, señaló que la logística y organización no fueron las mejores.

Además, afirmó que que no la habían tratado como una “celebridad” y que la ubicación que le dieron no la hizo sentir cómoda.

Por su parte, Calderón no toleró estas palabras y contraatacó las versiones de su colega. “Me parece terrible, porque nada de lo que está diciendo es verdad. Y tengo que salir a defender a la feria, porque siempre nos han dado la oportunidad a los empresarios que arrancamos con una marca. La organización fue increíble, era obvio que había tumultos de gente, había muchos influencers que estaban presentes”, aseveró la influencer.

La empresaria fue contundente y expresó que no estaba de acuerdo con las afirmaciones de la creadora de contenido, ya que ellas no eran “ningunas celebridades” y que únicamente eran emprendedores con marcas en el mercado.

“Aclararle a la señorita ‘Epa Colombia’ que nosotros no somos ningunas celebridades, como se hace llamar ella. Celebridad J Balvin, Maluma, Cristiano Ronaldo. Nosotros simplemente somos unos emprendedores ‘influencers’ a los cuales mucha gente nos sigue. Pero ya, ¿listo?”, señaló la creadora de la marca de fajas.

No obstante, Calderón continuó sus declaraciones contra Epa Colombia, refiriéndose a las actitudes que había tomado desde el momento en que creció económicamente. La emprendedora agregó que sabía que Barrera Rojas estaba molesta, porque no había vendido igual que el año pasado, además de la poca acogida que ha tenido su empresa.

“Señorita ‘Epa Colombia’ el hecho de que sea conocida, no le da el derecho a que tenga que ser el foco de la feria y que los organizadores le tengan que rendir pleitesía, hacer lo que usted diga, porque se cree celebridad”, dijo Yina en su cuenta oficial de Instagram a través de las historias.

“Ella está ardida, porque no vendió lo mismo que el año pasado, porque no reconoce que su marca ha caído demasiado. Porque no fue el foco, porque no la pusieron como imagen. No, a todos nos trataron por igual”, concluyó.