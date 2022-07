“Consumía drogas y nunca las iba a poder dejar”: Epa Colombia habló sobre varios temas de su pasado

Una de las figuras públicas que causa todo tipo de reacciones en las redes sociales es Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia. A través de los escenarios digitales, la empresaria de queratinas aborda temas de todo tipo, pasando desde su vida amorosa hasta escándalos con los productos que comercializa.

Al convertirse en influencer y acumular una buena cantidad de seguidores, Rojas ha sacado adelante su emprendimiento, pero también ha protagonizado varias polémicas por asuntos legales, entre otros.

Ahora, en sus más recientes apariciones en redes sociales, Epa Colombia hizo una reflexión en la que toma relevancia acciones de su pasado.

Mientras iba a bordo de un automóvil, la empresaria de productos para el cabello le contó a los cibernautas que se dirigía a una iglesia para agradecer a Dios.

“Amigas, en este momento voy para la iglesia y te quería decir que me siento muy agradecida con Dios, es que siento que Dios me cambió. ¿Sabes por qué siento que Dios me cambió?”, interrogó la creadora de contenido.

Antes de ahondar sobre su vida pasada, en la que llegó a estar en un tribunal por acciones indebidas y demás, Epa Colombia hizo un llamado: “Yo sé que ahorita me van a decir: Ay, ridícula, tú no la das”.

No obstante, sin más espera, la emprendedora trajo a colación temas vinculados con el consumo de drogas, malas amistades y uno de los capítulos de su vida que más la han marcado, el daño a una estación del sistema de transporte público TransMilenio en 2019, año en el que se presentó el paro nacional y por el que se vio fuertemente afectada en temas legales, judiciales y morales.

Lo primero que dijo Barrera Rojas fue: “Amiga, mira, yo antes consumía drogas y sentí que nunca las iba a poder dejar. Luego llegaron a mi vida malas amistades que me dijeron: Dale al TransMilenio”, mencionó la influencer.

Después, una de las declaraciones que más atención se ha llevado es que la empresaria manifestó estar sin amigos. Pero hace poco su actual pareja, Karol Samantha, quien era su mejor amiga, parece haberle pedido matrimonio; además, en redes sociales Epa Colombia aparece con varios personajes públicos.

“Yo, hoy en día, no tengo amigos. Mi mejor amiga Koral (Costa) y ahoritica con La Jesuu somos repanas, pero, realmente, a uno no le quedan amigos. Me hubiera encantado que todos mis amigos me hubieran acompañado aquí en mi carro, por lo menos a hacer mis vueltas”, confesó Daneidy, quien ha dicho ser la empresaria más joven y “exitosa” de Colombia.

Para terminar, la famosa en redes agregó: “Entre más creces, más solo te vas quedando (...) yo sé que yo no te caigo bien, pero tú no sabes quién está detrás de Epa Colombia”, concluyó.

A continuación, la recopilación de historias de Instagram en las que Daneidy Barrera Rojas habló sobre su pasado:

Yina Calderón se despachó contra la empresaria de queratinas

Recientemente, Calderón subió una historia en su cuenta de Instagram donde habló de algunos de los creadores de contenido más conocidos del país, como La Liendra y Lina Tejeiro, entre otros.

En el video, Calderón habló sin tapujos de la enemistad que ha crecido en redes con Epa Colombia y aseguró que su personalidad cambió cuando adquirió dinero.

Según ella, se conocieron en un restaurante y la vio como una mujer sencilla y tranquila, “pero cuando ella empieza a ganar dinero se empieza a volver la mujer más hijue#$%& de la vida, ella empieza a volverse no sé, como una mujer como creída, egocéntrica”, afirmó la empresaria de fajas, en aparente estado de embriaguez.