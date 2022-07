“Soy la mejor, la empresaria más joven y exitosa del país”: Epa Colombia

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, es una de las influenciadoras más populares en la farándula criolla. En Instagram, cuenta con una comunidad de 5,1 millones de seguidores y constantemente publica contenido para interactuar con sus fans.

Su evolución ha sido notable. Luego de hacerse famosa gracias a un video donde cantaba en alusión a la Selección Colombia, letra que también le daría el apodo con el que hoy se le conoce, la joven protagonizó diversos escándalos. Actualmente, se desempeña como empresaria y ha presumido en redes sociales los logros que ha alcanzado gracias a su nueva vida.

Esta vez, Epa Colombia destacó el éxito que ha tenido con su empresa de queratinas. Puntualmente, citó como ejemplo una valla de bienvenida a la Feria Expobelleza, la cual se desarrolla por estos días en la ciudad de Medellín, Antioquia.

Mediante sus historias de Instagram, la influenciadora respondió a las críticas que ha recibido, así como los supuestos rumores sobre problemas económicos en su negocio. “¿Para qué ponerme a pelear? Si yo soy la que más vendo, soy la que más distribuidores tengo. Usted puede decir que yo estoy fracasada, pero en contabilidad no me dicen eso”, comentó Epa Colombia en su intervención.

“¿Por qué mejor no me apoyas, compras mi producto, lo utilizas, me recomiendas, inviertes, emprendes, ayudas a superarte, amiga? Y me permites seguir avanzando en mi vida espiritual, sentimental, material, amor. Porque la gente para juzgar sí es buena”, agregó la empresaria.

En otra publicación, Epa Colombia compartió un conmovedor mensaje donde, nuevamente, manifiesta su gratitud por el cambio radical que tuvo en su vida.

“Es algo increíble ver cómo Dios transformó mi vida y ver este año cómo mi marca sigue creciendo. Me llena de emoción y de mucho sentimiento porque no saben cuánto me esfuerzo a diario por mejorar mis productos. Dios de nuevo cumplió su promesa, soy la empresaria más exitosa y joven del país”, enfatizó Epa Colombia.

Así reaccionó la familia de Epa Colombia al enterarse de su orientación sexual

Recientemente, tras revelar por qué recurrió a la ayuda de Yeferson Cossio para hacerle publicidad a sus queratinas, la colombiana captó la atención de los curiosos en las plataformas digitales con una serie de videos en los que se sinceraba y relataba un poco de lo que fue su experiencia al contarle a su familia acerca de su orientación sexual.

De acuerdo con lo que quedó registrado en la cuenta oficial de Instagram de la empresaria, en medio de la celebración por el Pride (mes del orgullo LGBTIQ+), aprovechó esta fecha para comentar un poco de la perspectiva que tiene en cuanto al amor y el libre desarrollo entre las personas sin importar su género.

“Amor, ¿cómo me viste en la marcha? Yo siento que la di un montón. Yo siento que la felicidad no importa si es en un hombre, una mujer, en un trans… lo importante es que tú seas feliz. El único que puede juzgarte es Dios, en tu vida”, dijo Epa Colombia al inicio de un video en las historias de su perfil.

Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de la influencer, no dudó en ser clara y mencionar los problemas que tuvo en el pasado con su familia por ser lesbiana. La colombiana puntualizó en que nadie debe juzgar a los demás por su orientación sexual, ya que es un tema personal e indiscutible.

La empresaria de queratinas también agradeció todo el apoyo que ha sentido de sus fanáticos en cuestión a su vida personal, enfocándose en los mensajes que suele recibir a través de estos medios digitales.

“Yo me siento muy agradecida contigo, amiga, porque tú me has apoyado un montón. Mira, amiga, nosotros somos en la casa como cuatro hermanos, y a mí me juzgaban mucho por ser lesbiana. Yo le di la casa a mi mamá y a mi papá, entonces eso no depende de aquí quién tenga pecados o no, lo importante es que te superes como persona”, agregó a sus palabras, mostrando que no fue fácil para ella revelarle a sus hermanos qué ocurría en su vida íntima.

Epa Colombia se ha mostrado emocionada y contenta con las parejas sentimentales que ha tenido, iniciando por Diana Celis, futbolista de la selección femenina de Santa Fe, quien la acompañó en un largo proceso de crecimiento económico y personal. Actualmente, la empresaria disfruta de la compañía de Karol, una amiga con quien decidió darse una nueva oportunidad en el amor.

La joven creadora de contenido siempre ha sido abierta con sus temas personales, contando detalles sobre sus noviazgos, las rupturas amorosas que ha tenido, sus amores platónicos y las intenciones de experimentar un poco más en el espacio íntimo.