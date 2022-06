“Vete”: Epa Colombia se sinceró por completo y habló de su ruptura con Diana Celis

La empresaria de productos para el cabello Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, ha logrado consolidar una marca de queratinas la cual le ha permitido mejorar su estilo de vida. A través de redes sociales, la joven muestra parte de su vida laboral, pero también amorosa.

Respecto a los asuntos del corazón, Rojas tuvo una relación de varios años con la futbolista Diana Celis. Sin embargo, la dupla llegó a su fin, cada una se ha dedicado a seguir creciendo a su manera, pero hay seguidores quienes aún buscan detalles de qué fue lo que pasó entre las dos mujeres.

Rojas y Celis han generado varias controversias y polémicas luego de que hicieran pública su separación. Pasó un tiempo y Epa Colombia dio a conocer que le dio una nueva oportunidad al amor con otra persona, quien, según lo que ha dicho la empresaria, es una de sus amigas más cercanas.

En efecto, esto hizo que tanto los seguidores de la futbolista del Independiente Santa Fe como los de la comerciante de queratinas inundaran las redes sociales de comentarios, cada uno a favor de una de ellas.

Han habido especulaciones de todo tipo, pasando desde una infidelidad, maltratos e indirectas entre las también influencers. No obstante, Epa Colombia apareció en sus más actuales declaraciones en historias de Instagram y se sinceró con los cibernautas en relación con su vida amorosa.

La joven creadora de contenido habló a modo de reflexión y precisó la razón por la que no siguió construyendo un futuro con Celis y empezó en un nuevo camino amoroso.

“Antes me sentía mal y triste porque siempre me echaba la culpa donde nunca había una culpa. Siento que cada quien está donde quiere estar, cada quien busca su felicidad y decidí buscar la mía”, manifestó la empresaria, quien, hace unos días, se refirió sobre las acusaciones de que sus productos podrían generar calvicie.

De manera conjunta, Epa Colombia habló una vez más con aquellos que la han juzgado, solo que, en esta oportunidad, dijo palabras contundentes de lo que se suele ver en redes, donde no todo es real: “Sabía que me iba a costar un montón. Me criticaron porque me decían: ‘Tú estabas en una relación perfecta’, y era una relación donde se aparentaba lo que no había”.

“Cuando el amor se acaba, se acaba. Hay que cerrar ciclos y avanzar. Donde tú no te sientas feliz, vete”, agregó.

Para terminar, la reconocida emprendedora le hizo saber al público digital que está bien con su actual pareja, Karol Samantha. De hecho, afirmó que ella fue la que la busco, pues, al parecer, ya habían tenido altercados.

“Yo me siento feliz con la nueva persona que estoy. Y sí, fui yo quien la buscó porque conocía su corazón. La amo, la admiro y la respeto. Y si la primera vez no lo hice bien, en la segunda espero hacerlo cada vez mejor”, apuntó Barrera Rojas.

Cabe señalar que, en su momento, Diana Celis dijo que Epa le fue infiel. Mientras, en otras declaraciones, la empresaria comentó que la deportista tenía mensajes sospechosos en su teléfono celular y ella los descubrió.

Estas son las recopilaciones de historias de Instagram en la que la comerciante de productos para el cabello se sinceró por completo:

A finales de mayo, la actual jugadora del equipo femenino de Independiente Santa Fe apareció a través de las plataformas digitales donde compartió una pieza de video en TikTok y en la que consigna, al parecer, una indirecta para la empresaria de productos del cuidado del cabello.

Celis se ganó el protagonismo al sumarse a una tendencia musical que se convirtió en un contenido viral. Se trata de la canción Todas mienten, de DJ Dever en colaboración con El Mundo de Juancho.

La futbolista cambia el nombre de “Bianca” y menciona “Epa”: