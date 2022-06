El sentido homenaje que le rindió Claudia Bahamón a su papá

Cada noche es posible ver a Claudia Bahamón asumiendo el rol de anfitriona en el programa culinario MasterChef Celebrity, del canal RCN. El favoritismo hacia la mujer, de 43 años, es notorio por parte de los televidentes y cibernautas de las redes sociales, quienes recalcan su buena energía y forma de conectar con los demás.

Bahamón es multifacética, ya que no solo es presentadora, también es arquitecta, modelo y, desde hace ya un tiempo, se empezó a interesar por los temas de desarrollo sostenible vinculados al medio ambiente; así como en vida, su papá, el señor Germán Bahamón Vanegas se interesó por esta problemática mundial.

Durante este mes de junio, una de las celebraciones que más se hacen visibles es el Día del padre. En Colombia, se celebró durante este fin de semana, pero debido a las elecciones de segunda vuelta para la Presidencia de la República, hay quienes lo conmemoran el próximo fin de semana 25, 56 y 27 de junio.

No obstante, no existe una fecha para recalcar el amor y afecto que se siente por un padre y la presentadora, del concurso que reta a los famosos a cocinar, siempre ha recalcado que su fallecido padre es uno de los pilares fundamentales en su vida.

Lamentablemente, el ciclo de vida en la Tierra del señor Bahamón terminó en el año de 2019, debido a un accidente de tránsito. Fue un momento muy duro y difícil de sanar para la modelo, pero también ha sido el motivo para considerar la muerte de otro modo; entendiéndose como “el grado de la vida”, así lo dio a conocer en una de sus más recientes entrevistas para el medio en el que trabaja actualmente.

En varias oportunidades Claudia Bahamón ha hablado de su padre como su modelo a seguir, el señor Germán le dejó un vacío inexplicable y ella le ha contado a sus seguidores de las redes sociales que cada proceso en la vida tiene un aprendizaje.

En vista de lo importante que fue y es German Bahamón para su hija, recientemente la presentadora, nacida en Neiva, compartió una sentida publicación en la que recopila momentos con su progenitor.

A través de su perfil oficial de Instagram, donde acumula más de cuatro millones de seguidores, la denominada favorita de la televisión colombiana y activista ambiental unió varias fotografías con su padre y las convirtió en una pieza audiovisual con el sonido del sencillo Mariposa azul, de la cantante Luz Pinos.

Entre las estrofas que se logran escuchar, Bahamón eligió las primeras líneas de la canción para homenajear a su papá: “Quisiera que me vinieras a visitar. Me cuentes si es con permiso o así nomás. Quisiera me traigas tiempo pa’ regalar. Porque aquí nadie sabe cuándo se va”, dice la composición de la artista musical.

Varios de los usuarios en Instagram escribieron: “Un abrazo mi Clau”, “hermosos, amiga”, “momentos inolvidables” y “él está ahí contigo 😍 a través tuyo! ❤️”.

A continuación, el post de la modelo quien, como complemento, puso un emoji de mariposa en el pie de foto:

Por otro lado, una de las actividades que más le gusta realizar a Bahamón es bucear, así que en sus últimas publicaciones, de la misma red social, compartió un fragmento de video bajo las profundidades de las aguas cristalinas.

Acompañada de tiburones martillo, la presentadora escribió que cumplió un “sueño de película”, pues esta especie estaría en potente peligro.

“SUEÑO DE PELÍCULA, esta escena tan maravillosa, con cientos de tiburones martillo y que parecía condenada a desaparecer, tiene hoy montones de esperanza por la ampliación del área protegida de Galapagos, Malpelo, Coiba y Cocos”, detalló la celebridad colombiana.