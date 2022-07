En la audiencia, la defensa afirmó que no hay material probatorio.

Freddy Burbano: no hay pruebas contra el cantante para enviarlo a prisión, afirma su abogado

El caso de Freddy Burbano sigue siendo tema entre la opinión pública, luego de la audiencia que se llevó a cabo de manera virtual, en que la defensa del cantante argumentó que la Fiscalía no tiene pruebas para imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario.

Al abogado de Burbano, Miguel Ángel Morales, se le oye declarar ante el juez, que el ente acusador no ha presentado material probatorio para inculpar al artista de ser el responsable de la muerte de la joven de 21 años de edad en el accidente de tránsito.

“Considero entonces que lo expuesto por parte de la Fiscalía, la tesis del ente acusador para imputar la modalidad de dolo eventual, se basa en que primero, mi representado iba en exceso de velocidad, segundo, que iba bajo los efectos del alcohol; sin embargo, su señoría, como ya lo mencioné, esto no se ha acreditado con un solo elemento de material probatorio por parte de la Fiscalía”, se le escucha decir a Morales en la audiencia.

Luego de lo expuesto por el abogado de Burbano, se decidió que la audiencia se retomará el próximo miércoles 13 de julio a partir de las 6:00 a. m., en la que se decidirá la suerte del cantante y se conocerá su inocencia o culpabilidad en este caso.

¿Qué dijeron los testigos?

La defensa del cantante también aseguró que el taxista sería el responsable del choque, esto basado en declaraciones de testigos que presenciaron el siniestro. “Íbamos en el carro de Freddy y casi llegando a la zona industrial de la Calle 13 nos estrellamos con un taxi que se pasó el semáforo en rojo, yo no tengo la hora exacta, pero sé que eso fue en promedio de las 3 o 3:30 de la mañana, nosotros íbamos en el carro de Freddy, de color gris. Freddy estaba manejando el carro y yo como copiloto”, dijo el testigo a la defensa del cantante.

Morales agregó que las condiciones físicas del vehículo en el que se movilizaba la víctima también incidieron en la fatalidad del accidente, incluso Karen Molina no tenía puesto el cinturón de seguridad, lo que agravó su situación. “Sobre las calidades del vehículo en que se estaban transportando los pasajeros del taxi, debo manifestar lo siguiente: he corrido traslado a su señoría de un informe de un laboratorio automotriz realizado en el año 2020, sobre el cual se estipula que este vehículo que resultó involucrado en el accidente no cumple con los parámetros internacionales, incluso nacionales, para brindar seguridad a las personas que se encuentran al interior”, dijo el abogado de Burbano.

Advierten que están a la espera de obtener los videos de seguridad que demostrarían cómo el conductor se pasó el semáforo en rojo. “Básicamente, nosotros salimos del evento y nos dirigíamos para nuestras residencias, Freddy se ofreció a acercarme. Nosotros íbamos bajando por la calle 13 cuando en el sitio que indiqué un señor de un taxi se pasó el semáforo en rojo, se da pasó en sentido sur-norte, yo lo tengo claro y el semáforo por donde íbamos estaba en verde y yo le dije a Freddy, marica ese man se nos metió”, dijo el testigo.

Las declaraciones afirmaron con plena convicción que el responsable del accidente es el taxista, el conductor del vehículo en el que se movilizaba la víctima, de ahí que la defensa advirtiera que se debe investigar también a ese conductor. “Freddy frenó, pero ya era demasiado tarde por la velocidad en la que iba el taxi”, dijo el testigo.