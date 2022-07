Epa Colombia se quejó de sus nuevos vecinos; se mostró nostálgica por su antiguo barrio

Epa Colombia ha sido protagonista de distintas noticias en redes sociales y algunos medios nacionales, debido a los cambios que han ocurrido en su vida en los últimos meses. La joven se mudó a su nuevo penthouse, se dio una nueva oportunidad en el amor y buscó ampliar mucho más su negocio de queratinas a través de publicidad con otros influencieadores.

En medio de los lujos que se ha dado con el dinero que ha adquirido de su empresa de productos de belleza, la colombiana ha buscado enviar un mensaje a todos sus seguidores para que luchen por sus sueños y se den las oportunidades para vivir cosas nuevas.

Sin embargo, recientemente, la creadora de contenido ha llamado la atención de sus fieles seguidores de las redes sociales con una serie de videos en los que cuestiona y critica a sus nuevos vecinos, ubicados en el barrio Salitre, donde tiene su apartamento. La joven ya ha tenido problemas con los residentes del lugar, quienes se quejan por el ruido y el desorden que ella arma cuando está ahí.

Según se aprecia en el contenido, Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de la influencer, quiso hablar de la situación que vive con sus vecinos de este sector, exactamente del occidente de Bogotá, quienes, al parecer, no tienen una actitud positiva hacia ella.

En las palabras que dio en su cuenta oficial de Instagram a través de las historias, Epa Colombia se vio incómoda por los líos que ha tenido con las personas que viven cerca, ya que no la dejan tocar ni mezclar con su consola de DJ. Pese a que para ella no es problema, afirmó que ya no tocará más y por lo tanto extrañaba vivir en el sur de la capital.

“Saben que tengo algunos vecinos y no voy a tocar más como DJ porque no me dejan. Les pego severas mezcladas, pero no. No hay nada como el sur, nada como el sur”, dijo en el video, reviviendo la época donde tenía su apartamento con Diana Celis.

Con este tema, la empresaria de queratinas quiso mostrar lo distinto que era para ella vivir en el barrio Bochica Sur, de la localidad de Rafael Uribe Uribe, donde solía grabar sus videos, realizar fiestas y pasar tiempo con sus amigos. La joven indicó que en distintas ocasiones podía poner música y sus vecinos de aquel lugar disfrutaban y compartían con ella.

Epa Colombia tiene nostalgia de su antiguo barrio pic.twitter.com/jm3M043fwo — Ana (@PuraCensura) July 26, 2022

Es importante destacar que en el pasado ya había circulado un video en las plataformas digitales, donde se mencionaban las quejas y el ruido que hacía la creadora de contenido con su música a todo volumen. Vecinos mostraron el descontento con respecto a esta “falta de respeto”.

Epa Colombia confesó detalles ocultos de su relación

La influencer se robó las miradas de los curiosos con un inesperado video que subió, en el cual revelaba detalles ocultos de su actual noviazgo.

De acuerdo con lo que se observa en las historias de la colombiana, Karol y ella se encontraban al interior de un baño público mientras se grababan para contar algunas cosas que suceden en el vínculo sentimental que sostienen. Ambas van mencionando punto por punto, destacando el por qué “no tienen una relación perfecta”.

“No somos la pareja perfecta porque yo soy loca extrovertida y tú no”, inicia diciendo Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de la empresaria, a lo que su novia le responde: “No somos la pareja perfecta porque a ti te encantan las redes sociales y a mí no”.

Entre las características que no las dejan ser una “pareja perfecta”, las jóvenes señalaron que era porque la empresaria se dejaba influenciar por lo que opinaban los demás, mientras que su novia no le prestaba atención a eso. De igual forma, la polémica instagramer reveló que su compañera siempre se la pasaba regañándola por todo lo que hacía.

Para finalizar este contenido, Epa Colombia, que tuvo un incidente con un policía en México, le lanzó un dardo inesperado a su novia, mencionando que no eran la pareja perfecta por su novia, todavía se la pasaba hablando de la ex. Estas palabras fueron refutadas por la mujer, quien indicó que era al revés y Barrera Rojas estaría hablando aún de Diana Celis.

“No somos la relación perfecta porque tú todavía hablas de tu ex”, dice Epa Colombia, a lo que Karol le dice: “¿Qué le pasa? Eso eres tú”.