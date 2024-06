Video: Epa Colombia se quitó la ropa y mostró la cicatriz de su cesárea

Epa Colombia mostró a detalle cómo quedó su cuerpo después de haber dado a luz

Cibernautas comparten su opinión sobre la cicatriz que le quedó a Epa Colombia después del parto

No obstante, muchos otros se enfocaron en dejar comentarios negativos, afirmando que su procedimiento no fue realizado de manera correcta.

“¿Por qué le hicieron la cicatriz así (vertical) y no horizontal? Se le nota mucho”, “lástima que la cicatriz no le quedó estética”, “¿qué necesidad de mostrar todo?”, y “uy no, ¿Cómo le hicieron eso? A mí me la hicieron horizontal y quedó muy pequeña”, se lee en el post.