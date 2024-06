Tras el nacimiento de su bebé, Epa Colombia reveló las nuevas cirugías estéticas que desea realizarse: “busco cirujano”

A inicios de abril de 2024, Daneidy Barrera Rojas, más conocida en redes sociales como Epa Colombia, logró cumplir uno de sus más grandes sueños luego de varios meses de espera; convertirse en madre, dándole la bienvenida a su hogar a su hija Daphne Samara.

Durante su embarazo, la creadora de contenido compartió con sus seguidores todo el proceso que vivió y mostró los cambios que empezó a experimentar su cuerpo, por los que aseguró estar pasando un “calvario”, debido a que no se sentía cómoda. “No te niego amiga que a mí el embarazo me ha dado muy duro, me he enfermado, me da depresión, me entristezco, he tenido muchos cambios en mi cuerpo”, comentó en una ocasión.

Y agregó: “Se me oscurecieron las axilas, los senos me crecieron demasiado, se me reventó la piel, tengo estrías, he estado súper débil, se me ha caído mucho el cabello, se me cayó el bótox, ya tengo muchas arrugas y hasta el mentón se me puso horrible, yo no soy capaz de mostrarles cómo me veo sin maquillaje”.

Precisamente por eso, la empresaria indicó que duró un largo tiempo sin aparecer en sus historias de Instagram, “no me siento chistosa, nada me causa risa, nada tiene sentido, le he orado mucho a Dios, se me ha caído mucho el cabello, me he alejado mucho de las personas, no me gustan que me vean la barriga, ni que me pregunten cómo me ha ido con el embarazo, me he vuelto amargada”.

Epa Colombia | Foto: TikTok @dahpne_samara_oficial

Aunque, al parecer, su estado de ánimo cambió con el nacimiento de su hija, quien llegó a darle un giro de 180 grados a su vida, recargándola de energía y felicidad, recientemente, Epa Colombia reveló las nuevas cirugías estéticas que desea realizarse luego de haber pasado por este proceso y notar los cambios que tuvo su cuerpo.

Según contó en una publicación que hizo a través de sus historias de Instagram, hay partes de su cuerpo con las que actualmente no se siente a gusto y, por ello, se encuentra en búsqueda de un cirujano con el propósito de modificar el aspecto de su nariz, su mentón y sus senos.

La instagramer desató comentarios con la imagen publicada. | Foto: Instagram: Epa Colombia

“Te quería decir amiga que me voy a operar (...) Mira, me quiero hacer la nariz y te voy a contar por qué. Hace uno o dos años, después de haberme hecho la rinoplastia, me puse a tomar y una vieja me pegó, entonces me tocó colocarme un injerto y está un poco quebradito”, explicó la influencer sin filtros.

Luego, mencionó que también desea operarse el mentón porque “se subió en el embarazo” y dicha imperfección se le nota más cuando sonría y no le agrada ni un poco. Del mismo modo, la joven comentó que “los senos, después del embarazo, me quedaron escurridos ¡Uy no! Por Dios que esos senos no... Al principio se veían bonitos, pero ya después me quedaron escurridos ¡Tú vieras cómo los tengo!”.

Muy emocionada, la influencer le reveló nuevos detalles a sus seguidores. | Foto: Instagram: @epa_colombia