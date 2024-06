Feid sorprende con adelanto de ‘Sorry 4 That Much’: así se ven él y Karol G en formato anime

Feid se encuentra pasando por una de las mejores etapas de su carrera musical, después de varios años de trabajo, esfuerzo y disciplina, aspectos que hoy se ven reflejados en el éxito que ha alcanzado tanto a nivel nacional e internacional.

Durante su trayectoria, el artista urbano se ha destacado en la escena musical gracias a su versatilidad y potentes colaboraciones. Su nombre de pila es Salomón Villada Hoyos, nació el 19 de agosto de 1992 en Medellín, Colombia y hoy en día es uno de los cantantes que más causa furor en las plataformas digitales.

Además de interpretar grandes éxitos, el también conocido como Ferxxo, desde sus inicios, demostró su talento como compositor, sacando a la luz sus proyectos a través de reconocidos artistas como J Balvin, Nicky Jam, CNCO, Sebastián Yatra, entre otros.

Sin embargo, en 2016 lanzó Morena como parte de su decisión de centrarse en su carrera como cantante. A partir de ese momento, su nombre no ha dejado de sonar en la industria, dándole fuerza a sus sueños con su colaboración con J Balvin titulada Qué raro, un tema que alcanzó el puesto 49 en Hot Latin Songs y lo llevó a que, por primera vez, se posicionara en una lista de Billboard.

Feid subió un par de veces al escenario, primero junto a Farruko y Jay Wheeler para celebrar a Yandel, quien recibió el premio Latin AMA Pioneer, y luego para un número musical sólo con Yandel, con el cual cumplió un sueño de presentarse con uno de sus ídolos. (Foto AP/Ivan Valencia) | Foto: AP

Es así como Feid ha logrado recibir varios reconocimientos y premios, demostrando en cada paso que da su talento, tal como lo está haciendo con su Ferxxocalipsis World Tour, que próximamente llegará a España y, ahora, con su nuevo proyecto llamado Sorry 4 That Much, cuya primera parte saldrá a la luz este jueves 6 de junio de 2024 en Colombia a las 7:00 de la noche y viernes 7 de junio a las 9:00 a.m. en Japón.

En esta ocasión, el intérprete de Luna explora otra industria más allá de la música ya que, según anunció por medio de sus redes sociales, su nuevo proyecto se trata de una serie de anime protagonizada por él y su pareja, la artista Karol G.

ATLANTA, GEORGIA - SEPTEMBER 21: Singer Karol G performs in concert during her "Mañana Será Bonito" tour at Mercedes-Benz Stadium on September 21, 2023 in Atlanta, Georgia. (Photo by Paras Griffin/Getty Images) | Foto: Getty Images

“La primera parte de este proyecto va a ser transmitida por primera vez este jueves a las 7pm Colombia 🇨🇴 y viernes 9 am Japón 🇯🇵 💚🤩☀️ SORRY 4 THAT MUCH 🎊🧧 y va a salir completo en Abril del 2025 … MÁS EMOCIONADO QUE UN PUTAS!!! graciassssss por tener paciencia con el primer proyecto del ñatico soliiiiito hppp 🥹 perdón por tanto MoOoOoRRRrrRrRrr ay hppppp”, escribió el artista en su publicación, junto con el teaser de su nuevo proyecto que, como era de esperarse, hizo que sus fans ‘enloquecieran’ de alegría.

El artista celebró el Grammy de Karol G en sus redes sociales. | Foto: Tomada de Instagram @feid y @karolg

En el adelanto se observa como Ferxxo, en versión anime, se encuentra con una chica de pelo color rosa sentaba en un banco, ubicado en la mitad de un parque y, en cuanto la ve, se muestra completamente enamorado.

Mientras él queda encantado con su belleza, ella responde con una mirada amenazante que lo pone nervioso y, luego, recibe de su parte un fuerte golpe que lo deja en el suelo.

El clip termina con la chica retomando su comida en el banco del parte mientras él, enamorado y esta vez golpeado, la sigue observando con amor.