Destapan los planes que Piqué tendría con Clara Chía y serían un ‘golpe’ para Shakira: “Le va a doler mucho”

Uno de los temas más comentados del último año ha sido la separación de Shakira y Gerard Piqué, como consecuencia de la supuesta infidelidad del exfutbolista del Barcelona con la española Clara Chía. Se dice que el también empresario la llevaba a escondidas cuando la colombiana no se encontraba en la casa.

Tras la separación, Chía y Piqué no han escondido su amor, han sido vistos en varias oportunidades en público y, a pesar de los rumores, todo parece indicar que la relación sigue más fuerte que nunca. Poco a poco, la cantante ha ido superando el gran dolor que tuvo por cuenta de la supuesta traición y las miradas se han puesto sobre la joven catalana, se ha vuelto noticia en varias oportunidades.

Piqué estaría preparado para dar el siuiente paso. | Foto: Europa Press

La artista sigue adelante con su carrera musical, hace poco anunció una gira y ha lanzado varios éxitos en los que habla de su separación y la infidelidad, además de que lanza varias indirectas a su expareja y a quien habría sido la culpable de la ruptura. Por su parte, el exjugador de fútbol y su actual novia continúan con la relación y hasta tendrían pensados planes para el futuro.

“Conseguir lo que Shakira no pudo”

En las últimas horas, los nombres de los tres protagonistas de esta historia han vuelto a causar revuelo después de que el periodista español Roberto Antolín, en diálogo con el medio Mitre Live, destapara las supuestas intenciones que tendría el excentral para su futuro: casarse y tener hijos con la española.

“Gerard Piqué quiere ser padre, pero Clara no. Es un rumor lo del embarazo y él tiene muchas ganas, lo que pasa es que ella no tiene prisa, no quiere ser madre ya. Es algo que va a desilusionar muchísimo a Shakira”, comentó.

La decisión de Piqué podría afectar muchísimo a Shakira. | Foto: Getty Images via AFP

El comunicador insistió en que el objetivo de Piqué es casarse con su actual pareja, algo que no hizo mientras estuvo con la colombiana, con quien tiene dos hijos. “Tengo entendido que Clara Chía va a conseguir lo que Shakira no pudo: casarse con el exfutbolista”, manifestó.

En una oportunidad y antes de la separación, Shakira había respondido al interrogante de por qué, a pesar de llevar tantos años juntos, nunca dieron el siguiente paso y contrajeron matrimonio: “El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia”, dijo en su momento la intérprete en una entrevista para el medio 60 minutes.

El periodista Antolín aseguró que si el exfutbolista y Chía llegan a dar el siguiente paso, esto puede golpear duramente a la barranquillera.

La española no lo tendría del todo seguro. | Foto: Europa Press via Getty Images

“Si Clara Chía quiere casarse, Piqué se casaría con ella y Shakira no lo consiguió. A la cantante esto le va a doler mucho, que venga una chica muy joven, que parecía inocente, que consiga lo que tú no has conseguido. Piqué tiene muy claro que quiere esto y ser padre con ella, si ella le dice sí a la boda, se casan enseguida”, sostuvo.