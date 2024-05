La ‘exuberante’ suma que cobraría Shakira por cantar en boda de multimillonario; las ganancias son altísimas

Pese a que la celebridad estuvo alejada de su carrera por una época, su regreso a la escena fue épica y emblemática, entregando canciones y un álbum muy particular. Este resurgimiento fue significativo, ya que marcó un antes y un después, donde se vio un semblante distinto y empoderado.

Shakira, una de las asistentes al Met Gala 2024 (Photo by Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) | Foto: Getty Images via AFP