Epa Colombia reveló por qué no planea bautizar a su hija y se defendió de quienes la critican por su decisión

Desde que nació su hija Daphne Samara, a inicios de abril del año en curso, la creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida en el mundo digital como Epa Colombia, no ha dejado de compartir con sus seguidores el giro que dio su vida con la llegada de su bebé.

Y es que cuando mostró por primera vez el rostro de la pequeña a través de las redes sociales, la también empresaria aseguró que estaba más feliz que nunca, aunque aclaró que no todo ha sido color de rosa, ya que durante su embarazo sufrió varios cambios físicos y hasta confesó que la depresión posparto la golpeó tan fuerte que ha pasado varios días complejos.

Emocionada, Epa Colombia le preparó una enorme habitación que presumió por medio de un video, en el cual se vio un closet amplio lleno de prendas de vestir, zapatos y todo tipo de juguetes. “Quedó hermosa, con colores que nos gustan (...) Bienvenidas a la habitación de mi hija. No dejes de soñar”, comentó segundos antes de mostrar las imágenes de este espacio.

Es así como la influencer ha expuesto públicamente su faceta como mamá, dejando en evidencia varios detalles de su modo de crianza que han dividido opiniones entre los internautas, ya que mientras unos están de acuerdo con las decisiones que ha tomado, otros se han enfocado en criticarla y cuestionarla por algunas de estas, como el hecho de no planear bautizar a la menor.

Ante su pregunta, Barrera no tuvo ningún problema en responder, ya que aseguró que es una duda que muchos le han manifestado, teniendo en cuenta que su hija ya cumplió dos meses.

“Me han preguntado demasiado que si voy a bautizar a mi hija y muy respetuosamente les voy a decir como mamá, no, y es respetable”, dijo.

Luego, señaló que para ella no es indispensable hacer parte a su bebé de este sacramento de la religión católica, debido a que como madre “simplemente ir a la iglesia, orar por ella y estar pendiente de mi hija, Dios está ahí”.

Para quienes la critican, la creadora de contenido recalcó que su decisión no es algo impuesto porque respetará los deseos de su hija, cuando ella misma pueda decidir. “Respeto a todas las mujeres que han bautizado a sus hijos, yo no voy a bautizar a la mía a menos de que mi hija quiera. Porque si ella me dice: ‘Bautíceme, mamá’, pues yo lo hago”, añadió.