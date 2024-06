Reviven video en el que Pepe Aguilar revela sus condiciones para aceptar a sus yernos: “No sé qué les digan mis hijas”

“Señores, yo no sé qué les digan mis hijas y es su problema, pero cero violencia, cero abuso porque entonces te metes con toda su familia, aunque ella o él no se quieran defender , ahí si no hay nada. Y no te estoy amenazando, nada más te lo digo”, declaró en la conversación con Prieto.

Luego, el intérprete de Directo al corazón, agregó: “Ustedes saben quién soy, saben qué representa. No nada más soy un cantante de ranchera, me conocen más allá de eso, entonces, no quiere decir que sea mafioso, pero sí me puedo defender y bien. Entonces es como: ‘Tú sabes quien soy, no la riegues, no lastimes’. Nada más se lo he dicho a una sola persona, y ya se fue y no volvió”, sin revelar nombres ni detalles de la persona a la que se refería.