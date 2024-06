Margarita Reyes expuso embarrada que cometió con Julián Román y por la que ‘no la perdona’: “Perdí un gran amigo”

No obstante, recientemente, Margarita Reyes concedió una entrevista a un formato radial, el cual aprovechó para lanzarle una serie de preguntas inesperadas sobre su vida personal. La artista, sin problema alguno, respondió y dejó claridad sobre la personalidad que tiene, hablando fluido de distintos temas.

Uno de los primeros puntos, se enfocó en si había peleado con alguien de la actuación o la farándula colombiana, a lo que ella indicó al principio que no. A los pocos segundos cayó en cuenta de una historia, por lo que quiso relatarla sin entrar en detalles.

“¿Con quién te has peleado así del medio?”, averiguaron.

“Creo que con nadie, he tenido mis choques... mis roces, pero nunca he peleado. Ay, mentira, sí. Yo no debería contar esto, puedo decir quién, pero sin contar el porqué”, respondió al inicio.