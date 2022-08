“Porque me da la gana”: la ‘Barbie colombiana’ confiesa su deseo de “destruir” a Epa Colombia

La conocida ‘Barbie colombiana’ en las redes sociales afirmó en su cuenta de Instagram unas fuertes declaraciones en contra de Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia.

La modelo trans realizó una serie de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, donde cuenta con más de 50.000 seguidores, y su respuesta frente a la pregunta “¿La ‘Epa’ lava dinero?” no pasó desapercibida.

Según Álvarez, varias personas, incluidos los medios de comunicación, siempre se han planteado dicha pregunta, motivo por el cual decidió dar su versión. En primera medida, la modelo trans manifestó que no tenía conocimiento de lo que significa lavar dinero, pero que se asesoró de una experta en leyes.

“Yo creía que lavar dinero era hacer billetes falsos, pero una abogada me explicó, porque ustedes saben que yo soy bruta”, aseveró. Acto seguido, afirmó que “por lo que viví, por lo que fui testigo y por lo que escuché en el tiempo en el que estuve con ella, puedo decir que sí lava dinero”.

Álvarez aclaró que sus argumentos se dan por lo que vivió en el pasado con Epa Colombia, y afirmó que no tiene ningún conocimiento sobre los negocios actuales que maneja, especialmente con sus queratinas.

“Ahora, como yo ya no estoy con ella, no puedo decir lo mismo. No sé si ella ya no está haciendo eso”, puntualizó Yoli Álvarez.

Ante estas acusaciones, en la cuenta de Empire House, que maneja las redes sociales de Epa Colombia, publicaron en sus historias de Instagram una conversación con la ‘Barbie Colombiana’, en la que le aseguran que la empresaria de las queratinas no tiene nada que ver con el lavado de dinero.

“Este problema con la Barbie se está saliendo de las manos porque muestra solo lo que le conviene y habla cosas que no son”, escribieron en la publicación. En el audio se escucha a uno de los trabajadores de la agencia y le pregunta a la Barbie por qué dijo eso (lavado de dinero) de Epa Colombia, a lo que ella responde que “es verdad”.

Seguido, el hombre le insiste que Epa Colombia no tiene relación con este delito. “Epa no trabaja con narcotraficantes”, asegura el funcionario de Empire House. Además, le pregunta a la Barbie qué entiende por lavado de dinero: “evasión”, responde la Barbie, a lo que le refutó el hombre que Daneidy Barrera tampoco evade impuestos.

Luego, el encargado de las redes sociales de Epa Colombia señala que la molestia de la Barbie es por un dinero que supuestamente Epa Colombia no le prestó a Yoli Álvarez, y desde ese momento comenzaron los problemas entre las dos.

“Tú te sientes tan dolida con ella porque no te prestó los dos millones. Dónde te consigno ya, seis millones de pesos, te los regalo yo de mi plata y dejas a Epa en paz, y decís y explicas que ya sabes de qué se trata lavar dinero y Epa no lo hace que te equivocaste. Epa no hace eso, es totalmente falso”, (sic) manifesta.

Posteriormente, la Barbie colombiana afirma en la conversación que ella “es capaz de destruirla”. “¿Por qué la quieres destruir?”, le pregunta el hombre de la agencia Empire House, a lo que la modelo responde contundentemente: “porque se me da la gana”.

Este no es el primer enfrentamiento que tiene Epa Colombia con la Barbie colombiana, pues hace unos meses la modelo trans criticó la nueva relación de la empresaria de las queratinas e indicó, además, que su pareja, Karol Samantha, estaba con ella por interés.

Por otra parte, también tuvieron algunas diferencias con negocios entre las dos, pues la Barbie desmintió que Epa le había regalado una peluquería.