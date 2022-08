“Es amor propio”, Epa Colombia presumió en redes sociales los retoques y cirugías que se hizo

Epa Colombia se hizo popular en las redes sociales desde hace varios años, luego de que se viralizara un inesperado contenido en el que apoyaba a la Selección Colombia. Tras tomar fama en estos escenarios digitales, la joven no ha frenado y continúa siendo protagonista de diversas noticias, las cuales apuntan a todas las polémicas que forma con los aspectos de su vida.

Pese a que la empresaria ha desatado comentarios con su empresa de queratinas, toda la atención de los curiosos se posa sobre la nueva relación sentimental que sostiene con su amiga Karol Samantha, y los retoques estéticos que suele realizarse en el cuerpo. La colombiana ha plasmado algunos cambios físicos, entre los que sobresalen: bichetomía, lipopapada, montoplastia, aumento de senos, rinomodelación, plasma gel en los glúteos y abdomen.

No obstante, recientemente, Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de la influencer, llamó la atención de sus fanáticos y críticos con el anuncio de nuevos procedimientos que llevaría a cabo en su imagen y así alcanzar la apariencia que tanto anhelaba.

“Hoy me voy a poner más cola. Me ha crecido montón, amiga, es natural, natural con sculpta y nada de silicón. Voy a quedar tan linda, amor, es que me estoy dando mucho amor propio, y no hay nada más lindo que darse mucho amor”, dijo la creadora de contenido, mientras publicaba videos de perfil y espaldas para dejar en evidencia su silueta de los glúteos.

La joven hizo una grabación donde deja en evidencia lo mucho que ha crecido su cola, enfocándose en que luce mejor que en el pasado.

“No es silicón, son lo que se aplican las Kardashian. Apóyame, amiga, yo tengo que lidiar con todo ese poco de crítica”, agregó a sus declaraciones, asegurando que mostraría todo lo que se haría con estos procedimientos estéticos.

De acuerdo con lo que reveló al final de la publicación, la colombiana, que suele tener problemas con Yina Calderón por distintos temas, asistió al centro especializado para ponerse bótox, ácido hialurónico, borde mandibular, glúteos sculptra, hilos tensores y rádiese.

Muchas personas, en una publicación replicada de una cuenta de chismes de Instagram, afirmaron que estas palabras de Epa Colombia eran erradas, ya que esto no era amor propio. Algunos ‘haters’ recurrieron a mencionar a Yina Calderón, quien siempre fue muy criticada por la empresaria de queratinas por las constantes cirugías que se hacía.

Cirugías que se ha hecho Epa Colombia

La misma ‘Epa Colombia’ afirma abiertamente que la forma en que se ve ahora es una nueva versión de ella, pues se ve muy diferente a cómo era antes de ser exitosa en redes sociales.

“Si tú pones un antes y un después mío, ves que no soy ni la mitad de la mujer que soy hoy en día”, dijo recientemente la polémica creadora de contenido en un video que subió a su perfil de redes sociales.

A raíz de las múltiples intervenciones que se ha realizado, Epa Colombia decidió recomendar el centro estético en el que viene haciendo su proceso de “transformación” y mencionó cuáles son las cirugías que le han practicado en ese lugar hasta el momento.

Son por lo menos cinco las intervenciones que ‘Epa Colombia’ se ha hecho con su cirujana de cabecera. “Tengo radiesse, bótox, sculptra (en los glúteos), hilos tensores, mejor dicho, qué no tengo... tengo hechos hasta los labios”, puntualizó.

Todas estas intervenciones, asegura, transformaron su rostro y su cuerpo, llevándola a sentirse mucho más cómoda con la apariencia que luce ahora. Por el momento no se ha referido a si accederá a realizarse más cambios o si regresará al quirófano.